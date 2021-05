Extienden toque de queda y ley seca en Sincelejo por coronavirus 

Nuevas medidas de prevención para contener el contagio el covid-19 rigen para los 26 municipios de Sucre.



Toque de queda y la ley seca, además del pico y cédula y se extienden hasta el 19 de mayo.



Indica nuevo decreto en Sucre que el toque de queda de lunes a jueves inicia a las 12:00 m, hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.



El viernes, sábado y domingo la medida comienza a las 8:00 p.m. incluida la ley seca permanente.



De la misma manera el pico y cédula opera para los días pares e impares y las personas pueden hacer sus diligencias bancarias y compras en supermercados cuando sus cédulas terminen en esos números.



(Además, Video: En Cartagena hubo enfrentamientos entre ciudadanos y vándalos)

Para los sincelejanos las medidas tomadas por el gobernador y el alcalde no llenan sus expectativas por el alto número de contagios que se registra en la región.



“Quisiéramos que el toque de queda comenzara por lo menos a las 6:00 p.m.”, dijo el líder comunal Juan Carlos López.



Explican los voceros del gobierno departamental y municipal, que los decretos con las medidas son enviados a los Ministerios del Interior y de Salud y son ellos quienes aprueban las medidas teniendo en cuenta el porcentaje de ocupación en camas UCI.



Se incluye en la aprobación de las medidas el regreso a clases bajo el modelo de alternancia, a raíz de una imposición del Ministerio de Educación, fecha que fue fijada para el lunes 10 de mayo.



(Le puede interesar, Paro nacional 5 de mayo: bloqueos en Bogotá; cierran estaciones de TM)

Facebook Twitter Linkedin

Venecia es el sector de Sincelejo donde más casos covid se han registrado. Foto: Francisco Javier Barrios

Regreso a clases

En Sincelejo el alcalde Andrés Gómez Martínez se reunió con padres de familia, rectores y docentes para anunciarles la decisión del Ministerio de Educación de regresar a las aulas de clases con el 35 por ciento de la presencialidad.



Con relación a este tema hay opiniones encontradas entre los padres de familia. Algunos la aprueban por el desespero de sus hijos por volver a las aulas de clases, mientras que otros dicen, que enviarán a sus hijos a los colegios si estos cumplen con las medidas de bioseguridad.



Los docentes tienen el mismo concepto y han manifestado que sólo vuelven cuando las Instituciones Educativas cumplan con las medidas de protección.



(Lo invitamos a leer: Jornada de protestas terminó con saqueos y vandalismo en Barranquilla)

“Nunca hemos dicho que no volveremos a las aulas, ese es nuestro medio natural para trabajar, pero se necesita de los elementos necesarios de preservar nuestra salud, porque la vida está por encima de todas las cosas”, dice Alex Manuel Sierra, directivo de la Asociación de Docentes de Sincelejo -Asodes-.



Señala que hay colegios que no cuentan con buenas baterías sanitarias, sin servicio de agua potable y que en esas condiciones no pueden regresar.



“Está comprobado además, que varios docentes que han regresado a clases bajo la modalidad de alternancia, han resultado contagiados con covid-19”, indicó.



Los rectores por su parte esperan que se inviertan los recursos del gobierno nacional para los protocolos de bioseguridad y adecuación en general de los colegios.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

¡Ojo! Estas son las noticias falsas que no debe creer sobre el paro

Sinfónica indígena denuncia que botaron sus instrumentos a la basura