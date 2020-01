El 'Tino' Asprilla le ofreció trabajo al extaxista Freddy Contreras

El pasado 13 de enero, Freddy Contreras, quien en ese momento se desempeñaba como taxista y se identificó como el presidente de la ONG Ayudantax, se dio a conocer a nivel nacional.



Lo hizo a través de un video en redes sociales en el que se burlaba de las mujeres y que fue grabado después de que la plataforma de movilidad Uber anunciara que se irá de Colombia, tras la orden que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio, en diciembre pasado, de suspender actividades.

“Las señoras que manejan Uber, como empleadas domésticas están recibiendo. Para lavar, para planchar están recibiendo. Trabajo sí hay”, dijo Contreras.



Sobre los hombres también habló y les recomendó que salieran a buscar trabajo "lavando carros o barriendo la ciudad".



"Ojalá que los que hayan sacado carros, los hayan pagado. En tamales El Gordo dan promoción de 80 tamales. Entonces, nosotros los taxistas vamos a regalarles un megáfono cosa que ustedes digan tamales, porque para eso les van a servir los carros particulares, para vender tamales y Bonice, nosotros vamos y les compramos, para ayudarlos”, agregó.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron rechazo.



Después, quiso matizarlas y hasta llegó a asegurar que nunca quiso ofender a nadie, pero las reacciones a su acción ya no tenían freno: fue criticado, amenazado (según contó él mismo) y perdió su trabajo.



El pasado martes 21 de enero, la empresa Taxis Libres lo despidió y vetó. Además, Stefanía Hernández, gerente de la empresa, aseguró que se había puesto en contacto con otros gerentes de taxis en Bogotá y Cali para que no lo admitan en sus empresas.



Desempleado, Contreras se vio en la necesidad de buscar trabajo y, este viernes, contó, a la emisora Blu Radio, que ya había conseguido: se dedicará a comercializar calzado.



Pero propuestas no le han faltado y el exfutbolista colombiano Faustino ‘Tino’ Asprilla también le ofreció empleo: vendedor de Condones Tino, una de sus empresas.



“Yo le doy trabajo vendiendo Condones Tino. Hay que perdonar y dejar de peliar tanto” (SIC), escribió el exjugador en su cuenta de Twitter.

Yo le doy trabajo vendiendo @CondonesTino, hay que perdonar y dejar de peliar tanto.

Salúdeme a don Hugo y le dice que estoy usando @Picapco; y que es una maravilla, llego más rápido y es más económico que Uber o Taxi. Saludos https://t.co/xQ83DYSyrd — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) January 24, 2020

