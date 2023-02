La exreina del Carnaval de Negros y Blancos, Valentina Martínez, quien fue acusada por la Fiscalía del presunto delito de hurto por medios de electrónicos, se defendió y dijo que todo ha sido un “mal entendido”.



La que fuera elegida como reina del máximo festejo de la ciudad de Pasto en el año 2020, salió en su defensa a través de las redes sociales y mediante un video dijo que la otra grabación en la que se la aprecia recogiendo una billetera del suelo no corresponde a la realidad.



“En vista de lo que está circulando en redes sociales me vi en la necesidad de hacer este video”, dijo la joven mujer que viste una blusa negra y su cabello rubio.



Indicó que se quiere pronunciar “con el fin de aclarar que lo que se está diciendo no corresponde a la realidad”.



Después indicó con gran tranquilidad que “todo es un mal entendido” y comentó que su abogado se está encargando de aclarar tal incidente en el que se vio involucrada en la capital de Nariño.



Igualmente, la joven reprochó la actitud de muchos ciudadanos que a través de las redes sociales la han señalado tras la acusación de la Fiscalía.



“Le agradezco a todas las personas que en lugar de comentar y dañarme sin saber, me han dado sus mensajes de apoyo”, aseguró luego al respecto.

La exreina declaró que valora mucho el gesto de las personas que a raíz del caso le han manifestado su respaldo y su cariño.



Al concluir su corto mensaje dijo “espero pronto se aclare toda esta situación”.



Por el momento ni su abogado ni sus familiares se han querido pronunciar.



El pasado 21 de febrero, la Fiscalía en un comunicado informó que “Valentina Martínez Cortés, exreina del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Nariño) en 2020 y estudiante de décimo semestre de Derecho" fue presentada ante un juez por presuntamente robarse una billetera en la sede de Pasaportes de las instalaciones de la Gobernación de Nariño.

Según la investigación penal, los hechos por los cuales la exreina es procesada se registraron el pasado 31 de octubre de 2022 en la sección de pasaportes de la Gobernación de Nariño, dónde la víctima perdió su billetera.



Este hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad instaladas en la entidad oficial.



La misma Fiscalía en su comunicado reveló que “de acuerdo con el proceso, en las imágenes quedó registrado como Valentina Martínez se apoderó de la billetera que

contenía la cédula, tarjetas débito y crédito, dinero en efectivo y demás documentos personales del denunciante”.



La exreina habría luego realizado transferencias menores a $100.000, para evitar la solicitud de la clave de acceso, según la investigación de la Fiscalía.



En Pasto, el hecho en el que se ha visto involucrada la exreina ha despertado toda clase de comentarios y se ha reproducido por las distintas redes sociales.

