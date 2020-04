Habla la exreina de belleza con coronavirus aislada en un lujoso hotel

María Claudia Peñuela, ex señorita Santander, está aislada en un lujoso hotel de la cadena Dann Carlton de Bucaramanga desde el pasado 13 de marzo cuando arribó a la capital santandereana desde España.

Cinco días después, su prueba de coronavirus salió positiva, allí empezó a lidiar, no solo con la enfermedad, sino que según ella, el hotel está “poniendo trabas y dificultades para ingresar alimentos, utilizan taladros en las habitaciones adyacentes durante las noches para perturbar mi sueño con el ruido y cortan periódicamente el servicio de internet”, dice la mujer. Estos hechos le han generado cuadros de estrés y depresión.



Así lo expresó Peñuela Cornejo en una carta que le envió al presidente Iván Duque donde asegura que dichos rechazos y el encierro de 20 días le están generando depresión, “con lo cual se me está generando situación de estrés y depresión. Dichas conductas son propias de una grave violencia de género y atentan contra la dignidad del ser humano”, dice la mujer.(Lea también: La pesadilla que vive mujer aislada con coronavirus en lujoso hotel)

Las conductas a las que hace referencia en el documento, son las que argumenta ella como indignas por parte del establecimiento hotelero. “El hotel empezó a ejercer actos de violencia psicológica en mi contra, a presionarme para que lo abandonara, lo cual no hice, para no incumplir la medida preventiva de aislamiento y cuarentena ya decretada en el departamento”, indica.



Ante esto, Héctor Cristancho, gerente del Hotel Dann Carlton en Bucaramanga, es enfático en asegurar que esta información carece de verdad. “Absolutamente nada es cierto, nosotros somos una entidad de servicio con altos estándares y tenemos un gran valor por nuestro huésped”, indicó.



Ademas, el hotel afirma que la huésped portadora del virus no cumplía con la recomendación de usar el tapabocas, ni mantenía la distancia de dos metros de los colaboradores que ingresaban a la habitación. Lo cual ocasionó que siete empleados fueran sometidos a confinamiento obligatorio y están esperando los resultados de las pruebas de covid-19.

La tutela

La mujer tuteló su derecho a la salud y a la vida digna, sin embargo, para María Claudia este fue su grave error.



“A raíz de estos hechos humillantes por parte del hotel, interpuse una tutela solicitando se me respeten los derechos a un trato digno, pero grave error cometí al haber pedido amparo legal a mi situación, debí haber soportado lo que fuera con tal de salir viva de esta situación y no enfrentarme a una multinacional tan poderosa”, señala.

La juez tuteló sus derechos pero no le concedió algunas de las peticiones que ella hacía, como ser exonerada de la cuenta del hotel que ya asciende a casi $ 20 millones y por el contrario, desvinculó al hotel de dicho proceso legal.



Dentro del fallo de tutela, la juez le ordenó a la EPS trasladar a la paciente a su residencia, siempre y cuando ella así lo quisiera. Sin embargo, María Claudia aseguró que permanecerá en el hotel hasta que su prueba dé negativo.



“No puedo cumplir plan de aislamiento en la residencia de mis padres porque, como ya lo referí, mi padre tiene 91 años y mi madre 73, luego son personas de alto riesgo. Además, mi papá está gravemente enfermo y los vecinos ya conocen de mi antecedente y van a impedir mi llegada a ese sitio”.

