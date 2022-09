Cinthya Pérez Amador, ex primera dama de Cartagena, y pieza clave del movimiento Salvemos a Cartagena, que llevó a William Dau al Palacio de la Aduana, en diálogo con EL TIEMPO, hace el balance de la admiración que ayudó a impulsar.



Pérez Amador pasó de ser símbolo de la afrocartageneidad a una de las figuras más criticadas de la administtración; y salió casi un año después de acceder al cargo en medio de un escándalo por presuntas falsificaciones de certificados de estudio y educación superior.



No obstante, la cartagenera llevó a William Dau de la mano por los barrios más pobres para que el movimiento 'Salvemos Juntos a Cartagena' alcanzara 112.796 votos. Dice que hoy no habla ni una palabra.

¿Cómo ve a la actual administración de su exjefe, William Dau?

Está gobernando de espaldas de la ciudadanía. Porque estamos a punto de un estallido social FACEBOOK

A la actual administración la veo como un equipo de fútbol con muchas estrellas pero con pocos resultados. Hay funcionarios muy valiosos pero que hoy están siendo opacados por el egocentrismo de una sola persona que no permite nada.



¿Cree que William Dau tiene la preparación suficiente para sacar adelante el plan de desarrollo que prometió?

Hay funcionarios muy valiosos pero que hoy están siendo opacados por el egocentrismo de una sola persona que no permite nada FACEBOOK

La alcaldía de Cartagena es un retraso grande. Requiere a una persona con conocimiento y preparada. Cuando te hablo de preparación te hablo desde el conocimiento del territorio, saber que hay que hacer enfoques diferencial. Hoy Cartagena no aguanta una improvisación más.



William Dau, alcalde de Cartagena Foto: Alcaldía de Cartagena

¿¡Donde radican los errores de la actual administración?

Con el bienestar de una ciudad no se juega, y es lo que él está haciendo FACEBOOK

Está gobernando de espaldas de la ciudadanía, y estamos a punto de un estallido social.

¿Piensa aspirar a la alcaldía en 2023?

Si. Para no volver a apoyar a una persona desleal.



Cartageneros respaldaron a Dau Foto: Alcaldía de Cartagena

¿En qué está fallando el alcalde William Dau?

¿En qué está fallando el alcalde William Dau?

Está jugando a ser alcalde. Le ha faltado carácter y compromiso para tener el toro por los cuernos

Con el bienestar de una ciudad no se juega, y es lo que él está haciendo: jugar a gobernar y de alcalde solo porque lo dice la gorra que siempre lleva.



¿Cree que Dau ha jugado con el bienestar de la ciudad?

Está jugando a ser alcalde. Le ha faltado carácter y compromiso para tener el toro por los cuernos.

¿Ha vuelto a hablar con el alcalde?

No. Y no tengo por qué.



Cartagena