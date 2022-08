Exponentes de la música vallenata, en situación de vulnerabilidad, reclaman pensión.



Aducen los juglares que un segmento de este colectivo le ha aportado riqueza a la cultura musical de Colombia y al folclor vallenato, pero, se sienten desprotegidos económicamente.



Fredy Peralta Maestre ‘El Cantor de Patillal’, es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Autores (Sayco). Su prodigiosa voz y composiciones se escuchan en cada Festival de la Leyenda Vallenata.



“Yo tuve un amor, un amorcito querido, yo tuve un amor, un amorcito adorado. ¡Ay! olvidarlo no he podido ¡hombe! Yo no he podido olvidarlo”, dice un estribillo de sus canciones.

El cantautor tiene 67 años edad, de los cuales 47, los ha dedicado al fortalecimiento de este género musical. A pesar de que ha alternado sus actividades artísticas con cargos administrativos, sostiene que no cuenta con las semanas cotizadas para acceder al piso de protección social.



“Estoy pasando por crisis económicas. Las parrandas que son fuentes de ingreso, prácticamente se acabaron. Cuando sale un toque quieren pagarnos $ 200 mil pesos toda la noche. No tienen en cuenta que vamos el conjunto completo: Caja, acordeón y guacharaca”, recalca el cantautor.



Una situación similar está afrontando acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, bajistas, guitarristas, congueros, compositores, cantantes y coristas. Algunos han fallecido por enfermedades terminales y no pudieron sobrellevar los costos por falta de estos recursos.



“Muchos no pueden trabajar por sus condiciones de salud. Los pocos que pueden hacerlo, tienen ingresos mínimos para poder acceder a los beneficios sociales”, explica Ludy de la Ossa, vocera de la Matriz Legendaria de la Música Vallenata.

Los juglares destacan que requieren de una política integral que formalice la ocupación de profesionales de este sector para el mejoramiento del mercado laboral.



Recalcan, además, que deben destinarse recursos para la seguridad social de los artistas, creadores y gestores culturales a través del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).



En situación de vulnerabilidad se encuentran Alfredo Calderón (guacharaquero), Oscar Negrete (acordeonero) Alcides Torres (bajista), Wilson Peña (tumbadora), los cantantes, Wilman Jaime e Isaac Carillo.



En este listado también figuran Néstor Martínez, creador de Los Playoneros del Cesar, Abrahán ‘Pibe’ Ribera, artesano de instrumentos de percusión, Elías Mendoza, primer acordeonero que acompañó a Diomedes Díaz.



“Somos cien personas que hacemos parte de la matriz de la música vallenata legendaria. Queremos que nos escuchen, que nos garanticen la pensión vitalicia a la cual tenemos derecho de acuerdo a un decreto que existe en el Ministerio de Cultura”, dijo la vocera.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar