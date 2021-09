Con Expocanabbiz vuelven los grandes congresos a Cartagena

Se llevará a cabo en Cartagena, entre el 15 y el 17 de septiembre, la segunda versión de ExpoCannaBiz Business Conference 2021.



Este año el evento tendrá como escenario el Hotel Estelar y el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.



El encuentro tiene como fin de crear oportunidades de negocios y actualizar a los profesionales del sector, grandes medianos y pequeños empresarios en el mercado nacional e internacional del cannabis.



El evento se constituye en la primera iniciativa de la industria del cannabis en Colombia que le apuesta a la presencialidad.

Cannabis para uso medicinal, un mercado en crecimiento en Colombia Foto: AGENCIA

Habrá una agenda académica integrada por importantes conferencistas y expertos a nivel mundial; una muestra comercial y espacios desde networking para realizar acuerdos comerciales, buscar inversionistas e interactuar con todos los eslabones de la cadena productiva, como pequeños y grandes cultivadores, empresas de servicios y las autoridades regulatorias de la industria.



Asimismo, se discutirá el nuevo Decreto 811 del Gobierno Nacional que reglamenta el marco jurídico del Cannabis en Colombia, permitiendo la exportación de la flor, usos industriales del cáñamo y que habilita las actividades de comercio exterior en zonas francas, entre otras disposiciones.



“Este evento es una gran apuesta que realizaremos para fortalecer y reactivar la industria colombiana del cannabis. Este año queremos enfocarnos en las pequeñas y medianas empresas para darles las herramientas necesarias para que sus negocios se desarrollen y crezcan dentro de esta industria emergente haciendo uso de los beneficios comerciales que ofrece el nuevo Decreto 811”, señala Julián Tobar, director general de ExpoCannaBiz Bussines Conference

Buscamos consolidar toda la cadena de la industria en un solo lugar, desde la agenda académica con expertos mundiales que compartirán información y experiencias, muestra comercial... FACEBOOK

En su debut, ExpoCannaBiz Bussiness Conference 2019 recibió más de 1.500 asistentes, 60 expositores y 100 inversionistas de América Latina, Norteamérica y Europa, números que se esperaban duplicarse en la segunda edición.



“Buscamos consolidar toda la cadena de la industria en un solo lugar, desde la agenda académica con expertos mundiales que compartirán información y experiencias; una muestra comercial, con lo últimos avances y productos de la industria; y zonas de negocios que permitirán a las empresas relacionarse y crear nuevas oportunidades, además de ser asertivos en sus inversiones”, agrega Tobar.



Debido a la pandemia y limitaciones de aforo se espera una asistencia presencial similar a la primera edición, respetando todos los protocolos de bioseguridad como distanciamiento social, uso de tapabocas y lavado constante de manos.



Para el ingreso al evento se pedirá prueba PCR y carné de vacunación.

Se han expedido para cannabis medicinal 1.997 licencias, entre Minsalud y Minjusticia. Foto: Cortesía Clever Leaves

Expertos invitados

Para este año el encuentro contará con la participación de importantes personalidades como el ministro de salud, Fernando Ruiz, encargado de la cartera y pieza clave en la vigilancia y regulación de esta industria, quien estará acompañado de Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías de Salud del mismo Ministerio y de Andrés Orlando Peña, director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho.



Juan Manuel Galán, promotor e impulsor de una de las reformas más importantes de la política de drogas en Colombia y autor de la Ley de Cannabis Medicinal, quien propone superar el prohibicionismo y la criminalización del consumo para implementar una política centrada en la salud pública y los derechos humanos.



El evento contará con la presencia de Marvin Washington, quien jugó durante 11 años en el N.F.L. y fue miembro del equipo campeón del Super Bowl con los Denver Broncos en 1998. Es un defensor de los exjugadores que luchan con los efectos de las conmociones cerebrales y manejo del dolor. Ha escrito sobre este tema para The NY Times, Huffington Post y The Players Tribune. También, ha sido comentarista invitado en ESPN OutSide The Lines, Fox and Friends, MSNBC, Fusion TV y HLN.



Marvin Washington es miembro de la junta de Texas Can Academy, el sistema de escuelas autónomas más grande de Texas y Axim Biotechnologies, una compañía líder de cannabinoides de biociencia.



Marvin se graduó de la Universidad de Idaho y ahora reside en el área de Nueva York.

Robert Hoban, quien está en el centro de la red comercial de la industria del cannabis más grande del mundo. Su trabajo lo llevó a la creación de la firma de abogados ‘Hoban Law Grup’ también conocida como “abogados del cannabis”, trascendiendo más allá de la práctica con el montaje y estructuración de transacciones de fusiones y adquisiciones a gran escala de la industria del cannabis. Es una de las personas más influyentes en este sector a nivel mundial por su participación en varias organizaciones, publicaciones y apariciones en medios como Forbes, New York Times, Angeles Times, Chicago Tribune, CNN, Rolling Stone, VICE, MSNBC y Bloomberg, quienes los buscan gracias a su conocimiento y perspectiva única sobre la industria del cannabis.



Luis Merchán, CEO y presidente de Flora Growth, multinacional Colombo-canadiense. Es un ejecutivo con más de una década de experiencia en administración de ventas empresariales, estrategia corporativa, comercialización y administración de gastos, y experiencia del cliente. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente de Estrategia y Operaciones de la Fuerza Laboral de Macy’s Inc., donde además estuvo en otros departamentos como vicepresidente de experiencia del cliente y servicios de soporte de ventas y vicepresidente de grupo de comercialización y ventas nacionales – belleza.



Alfonso Alberto Rosero, director técnico de Semillas del Instituto Agropecuario- ICA, quien se ha destacado por sus aportes en la dirección, ejecución y acompañamiento de la normatividad para la introducción, producción, liberación y comercialización de Organismos Modificados Genéticamente, conocimientos que lo llevaron a ser reconocido como co- creador de la soya del Valle 2020. Adicionalmente, cuenta con una amplia experiencia en propiedad intelectual de variedades vegetales y de todo el proceso para el otorgamiento de certificados del obtentor. Desde su cargo en la Entidad busca, entre otros, fomentar el uso de semillas certificadas, la formalización de viveros dedicados a la producción de material vegetal de propagación

Cartagena

