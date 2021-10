A la vista de todos, crece explotación sexual en Cartagena

Con la reactivación económica de Cartagena, las calles de la Ciudad Colonial volvieron a estar abarrotadas de trabajadoras sexuales que, en las noches y madrugadas, ofrecen servicios sexuales a turistas.



Este creciente fenómeno atrajo a bandas delincuenciales que explotan menores y tienen un pujante negocio de venta de drogas.



En el Centro Histórico la prostitución está concentrada en el monumento a Pedro de Heredia y el Portal de los Dulces de la Plaza de Coches. Y se ha extendido a las Calles Primera y Segunda de Badillo y al Parque Fernández de Madrid.



En la calle de Primera de Badillo fueron abiertos dos bares que son el punto de encuentro de trabajadoras sexuales y turistas.

Radiografía de un problema que

se le salió de las manos a las autoridades

Las familias ya no pueden salir con sus hijos porque cada vez que se asoman a la calle, los proxenetas y las trabajadoras sexuales se acercan a ofrecerles servicios, intimidando

TWITTER

En la calle del Porvenir también abrieron tres discotecas que acogen en las madrugadas a trabajadoras, proxenetas y expendedores de drogas.



Así lo denuncia Isabela Restrepo, secretaria técnica del colectivo ciudadano ‘Somos Centro Histórico.



“La prostitución ha crecido a partir de la reactivación económica. La primera afectación es a los residentes, porque la prostitución es una actividad que no es compatible con el uso residencial”, denuncia la ciudadana, quien recuerda que otra de las calles afectadas por el creciente fenómeno de la prostitución en Cartagena es la Calle del Colegio.



Facebook Twitter Linkedin

Prostitución en el Centro Histórico de Cartagena Foto: Fundación Somos Centro Histórico

Cuando un menor de edad es explotado con trabajo o mendigando en la calle, ese niño ya es una víctima potencial de la explotación sexual. Ahí hay una cadena de omisiones,

TWITTER

Familias y turistas deben caminar entre corredores de trabajadoras sexuales y expendedores que ofrecen servicios y drogas sin recato alguno.



“Las familias ya no pueden salir con sus hijos porque cada vez que se asoman a la calle, los proxenetas y las trabajadoras sexuales se acercan a ofrecerles servicios, intimidando a los menores de edad”, dice Restrepo.



El Centro Histórico de Cartagena es un bien de interés cultural y un escenario patrimonial de la humanidad declarado por la Unesco en 1984, además es uno de los principales atractivos turísticos de la nación.



“Colombianos y turistas extranjeros tienen derecho a visitar el centro, pero el ejercicio de la prostitución hoy se convierte en una actividad excluyente de las demás actividades, no solo de la actividad residencial sino también de los visitantes a un patrimonio que nos pertenece a todos”, señala la directiva de la Fundación ‘Somos Centro Histórico.

Explotación sexual en aumento en el Centro Histórico

Desde la esclavitud se fomentó la prostitución. Luego el Caribe siempre ha sido posicionando como un lugar de libertad sexual, y hoy para el consumo de drogas.

TWITTER



En medio del caos generado por este fenómeno, a los residentes les preocupa la presencia de niñas y niños explotados en las calles.



“Cuando un menor de edad es explotado con trabajo o mendigando en la calle, ese niño ya es una víctima potencial de la explotación sexual. Ahí hay una cadena de omisiones, en la cual el Gobierno Nacional también está fallando”, sostiene Restrepo, quien sostiene, que en las calles coloniales es constate la explotación la explotación sexual de menores.



EL TIEMPO recorrió las calles que son foco de la explotación sexual y evidenció la presencia de menores que son utilizados para la mendicidad, tráfico de drogas y la explotación sexual.



“Las trabajadoras sexuales son una población vulnerable y la línea entre el trabajo sexual y la explotación es delgada. En Cartagena prima la explotación sexual, y la ciudad carece de un diagnóstico serio, de la mano de la academia, que esté enfrentando este creciente flagelo”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

La Calle del Colegio es otra de las zonas afectadas. Foto: Fundación Somos Centro Histórico

Bandas delincuenciales

Este es un problema muy grande, pero la administración, por omisión, lo está dejando crecer...

TWITTER

La mayoría de trabajadoras sexuales del Centro Histórico provienen del interior del país y de la misma Cartagena, pero también hay una alta población de jóvenes venezolanas.



“Desde la esclavitud se fomentó la prostitución. Luego el Caribe siempre ha sido posicionando como un lugar de libertad sexual, y hoy para el consumo de drogas. Esta triste memoria histórica ha permitido que en una ciudad como Cartagena se haya naturalizado la explotación sexual, contra lo que hay que luchar”, dice Isabela Restrepo.



Alrededor del fenómeno de la prostitución en el corralito de piedra, hay un creciente número de bandas delincuenciales y expendedores de drogas, en busca de víctimas entre los turistas incautos.

Comunidad pide zona de tolerancia lejos del centro

La Defensoría del Pueblo entabló una acción popular contra el Distrito de Cartagena para defender los derechos fundamentales de los residentes frente al flagelo de la prostitución. Pero los operativos siguen siendo letra muerta y los dueños de los bares incumplen las normas.



“Llevamos procesos administrativos y judiciales. En los procesos administrativos hemos solicitado al alcalde que ponga un horario nocturno que sea compatible con el uso residencial del Centro Histórico. Pedimos que el comercio opere hasta las 12 de la noche. Porque el horario es uno de los principales atractivos para las actividades de alto impacto”, subraya.



Desde varias organizaciones de vecinos y veedurías se ha solicitado al alcalde, William Dau, crear una zona de tolerancia afuera del Centro Histórico, un lugar donde no haya uso residencial para que no se afecte a familias, turistas y al patrimonio de la ciudad.



“Algunos grupos creen que el Centro Histórico es un punto de rumba y una zona de tolerancia, y no es así. Por su plan de ordenamiento territorial el Centro Histórico es residencial con actividades económicas compatibles con el uso residencial”, dice Restrepo.

No se aplica de forma correcta el código de policía



Pese a que la Policía tiene un CAI móvil en la Plaza de los Coches, y a que los operativos en calles, bares y discotecas son constantes, el fenómeno sigue creciendo.



“Este es un problema muy grande, pero la administración, por omisión, lo está dejando crecer. Por ejemplo: Cuando la policía hace una intervención en un comercio nocturno de este tipo tiene que ponerle el comparendo al establecimiento. A la segunda vez que un establecimiento recibe un comparendo, en dos años, tiene que aplicarse el cierre definitivo, pero acá la Policía no le pone el comparendo al bar sino al administrador o al portero. Pero el nombre del bar sigue limpio”, concluye.

