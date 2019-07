Operativos contra alquiler de niños para mendicidad en Bucaramanga

Por 20.000 pesos al día alquilan un menor de entre 3 y 4 meses de edad para que el adulto pida limosna en los semáforos de Bucaramanga. Así lo denunció el programa Los Informantes en su más reciente emisión.

“Un niño de brazos de entre 3 y 4 meses, por unos 20.000 pesos el día, te alquilan y si es más grande por ahí 15.000 pesos”, le contó una vendedora de dulces al programa.



Esta mujer asegura que además de alquilar el menor, le suministran un medicamento para doparlo y de esta manera generar más lastima, “le da unas gotas algo psiquiátricos y los duermen como medio día y es algo fuerte y tú lo compras en una farmacia. Te ven con el niño trabajando pero el niño dormido y esto te ayuda para que la gente le de compasión”.



Los menores por los que más pagan dinero al día son los de brazos, ya que los mayores de cinco años no son ‘aptos’ porque no se quedan quietos e imposibilitan el trabajo de los vendedores y limosneros.



El personero (e) de la ciudad, Rafael Picón, confirmó la denuncia y aseguró que se ha incrementado, “es una red que la Personería ha logrado identificar pero es una situación que se nos ha crecido y no puede seguir el incremento”, enfatizó el Personero.

Las autoridades han iniciado operativos en los semáforos de la ciudad para identificar a los menores que estarían siendo alquilados y dopados para la mendicidad, “esta ruta de mendicidad que se está generando en Bucaramanga es imperdonable y la Personería ha iniciado operativos en cada semáforo de la ciudad” enfatizó Picón.

Hasta el momento se han recuperado 29 menores que, dos de ellos estaban en total abandono.



Por su parte, el Instituto de Bienestar Familiar, aseguró que ya se encuentran identificando los casos, “con Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) estamos identificando posibles casos de niños, niñas y adolescentes con fines de mendicidad ajena. Estamos fortaleciendo esta estrategia como una apuesta a este fenómeno migratorio venezolano que nos ha puesto en conocimiento nuevos y diferentes casos de vulneración”.

El ICBF, ya puso en conocimiento de la Fiscalía este hecho. Mientras que la Personería le hace un llamado a la comunidad para que no le de dinero a las personas que estarían cometiendo este delito, “no apoyen esta situación, lamentablemente estamos apoyando una red de corrupción que está vulnerando todos los derechos de los niños”, indicó el personero (e) Rafael Picón.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO/Bucaramanga@mariasrodriguez