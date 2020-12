Explosión de polvorería deja 17 heridos y un niño muerto en el Tolima

En alerta fue declarado el municipio de Líbano, Tolima, tras la explosión de una polvorería que deja como saldo, hasta el momento, unas 17 personas heridas y un menor, de 16 años, muerto, según confirmó el Instituto Nacional de Salud (INS).

"Fue horrible, la explosión se escuchó en todos lados", dijo un habitante de Líbano y agregó que "salía humo y mucha candela".



Los hechos sucedieron hacia las 5 de la tarde de este jueves en una polvorería que funcionaba en la salda de Líbano al municipio de Murillo.

Le puede interesar: Estas son las restricciones que tendrán las capitales para fin de año



Equipos de bomberos y organismos de socorro atienden a esta hora la emergencia y trasladan los lesionados al Hospital Alfonso Jaramillo Salazar. Los casos más graves serán remitidos al Hospital Simón Bolívar de Bogotá.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que "es inconcebible que después de todas las campañas y llamados de atención del Icbf y el Ministerio de Salud tengamos que trasladar a Bogotá 18 heridos del estallido de una polvorería en Líbano, Tolima. Hasta donde llega la insensatez!"



(Lea también: El pacto entre paisas para que no los tocara la Guerra de los Mil Días)

El Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, ubicado en El Líbano, confirmó la identidad y ubicación de los pacientes que resultaron heridos tras la explosión. Esta es la lista de los mayores de edad:

OLAYA SIERRA JAIRO DAVID - Urgencias Hospital Alfonso Jaramillo

GUEVARA ARANGO JULIAN ANDRES - Urgencias Hospital Alfonso Jaramillo

SOLER MUÑOZ CARLOS ALBERTO - Urgencias Hospital Alfonso Jaramillo

POTOSI ORTEGON CARLOS STIVEN - Hospital Simón Bolívar.

QUINTERO VANEGAS SOELMA - Urgencias Hospital Alfonso Jaramillo

SOLER CARDONA ANDREA DEL PILAR - Urgencias Hospital Alfonso Jaramillo

LONDOÑO ARTEAGA NUBIA YANETH - Urgencias Hospital Alfonso Jaramillo

ZULUAGA SOTO LUIS ALBERTO - Urgencias Hospital Alfonso Jaramillo

CASTELLANO CASTILLO GUILLERMO ANDRES - Hospital Simón Bolívar

VALENCIA SANCHEZ VICTOR DANILO - Urgencias Hospital Alfonso Jaramillo

VELANDIA ARCILA LUIS EDUARDO - UCI Líbano

VILLANUEVA AGUIRRE DARLIN LUCIANA - Cirugía Hospital Alfonso Jaramillo

MARTINEZ ROBAYO JHON JANNER -Hospital Simón Bolívar.

SOLER MUÑOZ JOSE MANUEL - Hospital Simón Bolívar.



El gerente, Jose Jaime González, informó que los seres queridos de los lesionados anteriormente listados podrán acercarse a la ventanilla de la caja de urgencias para hacer entrega de documentos de identificación.

El secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, confirmó que entre los lesionados hay tres menores de edad en una situación que se analiza a esta hora.



“Lamentablemente tenemos heridos con quemaduras muy delicadas y otros con contusiones y golpes muy graves”, dijo Bolívar.



Este es el primer reporte parcial de la grave situación y se está a la espera de nuevos informes, pues no se descarta la posibilidad de más personas lesionadas.



Afranio Franco, gerente de la emisora La Veterana, dice desde el lugar donde sucedió este hecho que la situación que se vive allá es de "caos total". También cuenta que "fue tan grande la explosión que el Líbano se sacudió (...) Hasta este momento es imposible decir el nombre del menor de edad, pero ya está confirmado que tiene 13 años y perdió la vida en este lamentable suceso".



Franco, quien facilitó la camioneta del medio local para trasladar a los heridos, asegura que "la familia tradicional en el Líbano, los Soler, han vivido de la pólvora. No hace mucho tuvieron un percance parecido a este pero no con esta magnitud".



(Además: Policía habla de la golpiza contra actor Kendrick Sampson en Cartagena)

Tragedia en Girón

Autoridades también confirmaron que la explosión de una fábrica de pólvora en Girón, Santander, dejó a una persona muerta.



Las primeras versiones indican que sobre las 6:30 de la tarde de este jueves, una gran detonación se registró en la vereda Acapulco, corregimiento de Girón.

NACIÓN

Con información de BUCARAMANGA e IBAGUÉ