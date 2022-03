El atentado contra el CAI en Bogotá, el sábado en la noche en Ciudad Bolívar, y el ataque con granada a una estación de Policía en Cali, el mismo día pero en la madrugada, se suman a las constantes acciones violentas que se han perpetrado contra la Policía durante los últimos meses. Además, plantean una vez más la vulnerabilidad de estos centros.



Tal es la situación, que este año han muerto 15 uniformados tras atentados ejecutados en todo el país y la localidad ubicada en el sur de Bogotá sufrió su segundo ataque en menos de un mes.



Una de las escaladas de violencia más fuerte que se han presentado contra la institución, y contra la Fuerza Pública en general, fue durante la última semana de enero, cuando en dos días se presentaron 12 atentados en siete departamentos.

La Policía fue hostigada en Pailitas (Cesar), San Calixto (Norte de Santander), Tuluá y Buga (Valle del Cauca) y Remedios (Antioquia). Las acciones fueron atribuidas a las disidencias de las Farc y al Eln, y dejaron 22 heridos.



Entre los atentados que más lesionados dejaron está el de Cali, donde el 29 de enero lanzaron una granada contra un camión que transportaba a miembros del Esmad. Este ataque, por el que ya hubo capturas, y fue atribuido al Eln, dejó como saldo 15 uniformados lesionados.



Atentado contra el Esmad en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Esta ciudad está en la mira de dicho grupo. Incluso, esa semana de enero se incautaron 200 kilos de explosivos que, según inteligencia, iban a ser usados por el Eln, posiblemente, contra la Policía.



De otro lado, el 9 de febrero se registró un hecho violento en la estación de la policía de carabineros en Calamar, Guaviare. Los uniformados fueron atacados con un artefacto explosivo y un auxiliar resultó herido.

De igual forma, en Cúcuta, el 12 de febrero hombres armados atacaron a una patrulla, acción que dejó un uniformado muerto y tres heridos.



Y, en ese mismo municipio, el 20 de febrero fue destruida la estación del corregimiento Aguaclara, en zona rural de Cúcuta. En esa oportunidad, los uniformados fueron sorprendidos por ráfagas de fusil y granadas.



De acuerdo con analistas en temas de seguridad, los ataques contra la Policía no son nuevos y constituyen una acción recurrente tanto de grupos ilegales como de ciudadanos inconformes.

Un CAI no puede ser una unidad militar, la gente debe acceder

Sin embargo, preocupan los ataques a los CAI, los cuales no solo afectan a los uniformados, también a civiles. Esto, porque están en medio de los centros urbanos, dado el papel que cumplen como entidades cercanas a la comunidad.



De hecho, el acto terrorista en Ciudad Bolívar dejó 35 personas heridas y a un niño de 12 años de edad muerto. En el caso de Cali, solo se presentaron daños materiales. En ambas situaciones, aún las autoridades no han hablado de quiénes son los responsables.

¿Son los CAI vulnerables frente a atentados terroristas?

Expertos indican que los CAI son vulnerables y, podría decirse, un blanco fácil para los ilegales, teniendo en cuenta que usualmente están ubicados en parques y no hay perímetros de seguridad ni constantes patrullajes a su alrededor.



Además, no son muchos los uniformados que permanecen allí –en muchas ocasiones es solo uno– y quienes están en el lugar no cuentan con armas de largo alcance.

Esto teniendo en cuenta que fueron diseñados para atender problemas urbanos y no combatir a terroristas.



El coronel (r) Marco Forero, docente e investigador en seguridad ciudadana, asegura los ataques a estos centros son contra “la autoridad representada en la Policía. No es estrictamente contra la Policía, sino contra la autoridad para hacerle saber que hay un rechazo y un ánimo para generar desorden”.

Las autoridades y la comunidad realizaron una jornada de limpieza y concientización frente al CAI de Arborizadora Alta, en apoyo a la Policía Nacional después del atentado de la noche anterior. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Prueba de ello es que el mismo presidente de la República, Iván Duque, se desplazó hasta el lugar del atentado del sábado en la noche, acto que le da relevancia a la acción.



Si bien el coronel (r) reconoce que los CAI son vulnerables, pues fueron diseñados para acercar a la comunidad con la Policía, estos deben seguir funcionando como lo vienen haciendo, pese a las constantes agresiones. “No puede ser una unidad militar, la gente debe acceder”, indicó.



Pero sí señaló que se deben fortalecer temas de inteligencia para que estos dejen de ser blanco de las acciones terroristas.



De igual forma, insiste que la pronta captura y judicialización de los responsables es clave, pues quien planee atacar estos centros sabrá que no habrá impunidad.

En cuanto a los hechos violentos contra esta institución durante este año, Bogotá, Valle del Cauca y Norte de Santander están entre los departamentos donde más se han presentado.

Son acciones que lo que buscan es desviar la atención de la Fuerza Pública, en particular de la Policía, obligándola a protegerse y a desescalar

Si bien algunos sectores han señalado que esto se da a propósito del año electoral, analistas han insistido que no necesariamente está relacionado, pues se debe a una escalada de violencia general en el país y las guerras entre los grupos ilegales.



En palabras de Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), grupos como el Eln ven a la Policía como un objetivo legítimo de esos ataques, aunque no lo es, teniendo en cuenta que es una fuerza civil. En eso coincide Forero, quien explica que “miran a los CAI como si fueran autoridades militares”.



A esta guerrilla se le han atribuido varias de las acciones que se han presentado este año, especialmente los realizados en Cali. Y no se descarta que estén detrás de los hechos del sábado en Bogotá.



De otro lado, Restrepo tiene como hipótesis que los grupos delincuenciales de las ciudades, que manejan la extorsión y las redes del microtráfico, pueden protagonizar estos actos para forzarla a acuartelarse cuando la Policía los ha golpeado.



“Son acciones que lo que buscan es desviar la atención de la Fuerza Pública, en particular de la Policía, obligándola a protegerse y a desescalar o a reducir las acciones en contra de esos grupos organizados. Algunos ven detrás de eso la venganza, yo creo que es más el interés de amedrentar a la Policía y desviar la atención”.



