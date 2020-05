Experto analiza la 'curva del sexo' de la pandemia en Colombia

Con tanto tiempo en casa, algunos en pareja, otros -infortunadamente- con la pareja a la distancia y algunos más en la soltería, la vida sexual ha presentado ciertos cambios, así lo explica el sexólogo internacional Ezequiel López.

"Durante las consultas que he realizado en este tiempo, las cuales han aumentado, he visto casos de personas que tenían una relación en pareja ya monótona y con tanto tiempo juntos han logrado establecer nuevas mecánicas en sus relaciones, ya sea íntima o personal. Algunos han comprado juguetes sexuales y se han dado una segunda oportunidad en ese aspecto", señala López.



Sin embargo, este ejemplo positivo es solo una arista en la figura de la sexualidad de la cuarentena. Se han presentado casos totalmente opuestos.



"Otras parejas en las que todo iba bien, ahora que llevan tanto tiempo juntos en el mismo lugar, ya no se soportan y están esperando que se dé una prórroga en la cuarentena y abran los juzgados para divorciarse", explica el sexólogo.



A veces estar tan cerca no es precisamente lo mejor en una relación, no sólo en la intimidad. El doctor López señala que la monotonía es la causa de ese aburrimiento y puede pasar del plano sexual al plano personal sin que las personas lo noten. Es un asesino silencioso de parejas.

Hasta el momento es muy pronto, señala López, para establecer estadísticas de cuántas personas han visto problemas en sus relaciones o cuántas de ellas la han visto revivir en llamas como un fénix.

Alternativas para los solteros

Pero durante el aislamiento no hay solo parejas, los solteros son otro gran bloque de estudio en este tiempo.



Ellos y las parejas que volvieron a encender la llama de su relación han causado aumentos en las ventas de juguetes sexuales en Colombia.



Según Forbes, en algunas tiendas sexshop de Medellín hubo aumentos de un 140 por ciento en las ventas desde que se decretó la cuarentena nacional. De otro lado, en Bogotá, se reportaron aumentos del 50 por ciento en algunas de estas tiendas.



Además, no sólo aumentó la venta de juguetes, y es aquí donde entran los solteros, la masturbación ha resurgido como una alternativa ideal para quienes están solos.



"Se ha replanteado la masturbación, un concepto que siempre ha sido algo polémico. Ya es una realidad muy aceitada e incluso recomendada por algunos Ministerios de Salud, como el de Colombia y Argentina, porque es la única práctica sexual segura", señala el doctor López.



Pero la masturbación no ha sido una alternativa para quienes están solteros, quienes tienen parejas han descubierto también un placer distinto en realizar esta práctica, así lo señala el experto.

“Antes una persona en pareja pensaba ‘para qué me voy a masturbar si puedo estar con mi pareja’, pero ahora han encontrado placer en masturbarse y el pensamiento es: ‘estoy con mi pareja y es placentero, pero cuando estoy solo también lo es’”.

Sexo virtual

Por otro lado, hay otro actor en el elenco de las alternativas para la sexualidad en tiempos de cuarentena. Debido al encierro, las aplicaciones de citas como Tinder, Badoo y otras que ofrecen contacto para encuentros o videollamadas sexuales también se han convertido en una alternativa.



En países como España e Italia, donde la cuarentena empezó antes que en Colombia, estas apps reportaron aumentos de usuarios de más del 25 por ciento. Según explica el doctor López, las diferentes formas de sexting también se han convertido en una herramienta para mantener una sexualidad activa.



“Muchas personas en consulta me cuentan que están haciendo sexting, ya sea enviándose fotos o videos, también que hacen llamadas picantes o viodeollamadas picantes”.



También se han reportado aumentos en los sitios webcam, tanto las páginas que albergan un grupo de mujeres u hombres como quienes son independientes. En ediciones anteriores de este diario se ha narrado el diario de una modelo webcam en cuarentena y cómo su trabajo ha pasado de realizar actos sexuales a un público a -algunas veces- solo hablar con sus clientes.



Finalmente, para quienes están ahora en sus casas y quieren aprovechar el tiempo para explorar su intimidad, teniendo en cuenta también que puede haber más cuarentenas en el país, estos son algunos consejos del doctor López.



“Tómese su tiempo, no lo hago de solo dos movimientos y ya, no es una carrera. Prepárese, ponga un video, lea un libro erótico o solo fantasee mientras se toca. Además, no lo haga siempre igual, la posición en la que se masturba tiene injerencia en el placer que siente. Un día inténtelo de pie, otro acostado boca arriba y puede explorar los lugares que estimula”, señala.



Además, no tenga miedo de utilizar los juguetes sexuales. Si está en pareja pueden usar uno juntos. Hay modelos que la mujer se puede introducir y el hombre controla la intensidad de la vibración desde su celular.

Además, estos juguetes no son solo para las personas que se encuentran distanciadas por la cuarentena, las parejas en casa pueden darles uso para divertirse en su intimidad.

Falta de intimidad

El último segmento de esta curva sexual serían las personas que lamentablemente no tienen la intimidad suficiente para estar en pareja ni para estar con ellos mismos. El consejo del doctor López es que busquen un espacio donde puedan encontrar el placer.



“Algunas personas viven con mucha gente y están confinados con ellos ahora, o hay parejas con hijos y los hijos son muy activos en la noche y no quieren irse a dormir. En ambos casos, lo que se debe hacer es encontrar el espacio. Quizá los juguetes no sean lo más idóneo porque pueden hacer ruidos o ser muy llamativos, pero pueden haber otras formas de intimidad en pareja, como estar juntos y hablar, y si se encuentra el momento, puede haber una buena masturbación para quien así lo desee”.

Estos consejos pueden ser útiles en este tiempo y durante otros periodos similares que puede haber en un futuro. Lo importante, señala el doctor López, es que la sexualidad sea sana, porque es una parte de la salud mental.

