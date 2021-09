Expendedores de carne de Valledupar reclaman socialización de obras

Expendedores del pabellón de carne ,del Mercado Público de Valledupar, reclaman socialización detallada de las obras de mejoramiento, contempladas en el proyecto de rehabilitación de este sector, previsto por la alcaldía de Valledupar.



Manuel Martínez, uno de los 76 matarifes de esta zona, alega que la iniciativa solo ha sido presentada oficialmente a la junta directiva y gerencia del mercado, quien, según ellos, no recoge la visión y necesidades de la mayoría de expendedores, que, desde hace más de cuatro décadas trabajan en esta zona.



Nos han dicho que cerrarán varios accesos que actualmente tiene el lugar. Al hacerlo, limitaría los espacios que quedan en las equinas, perjudicarían a otros compañer

“Deben consultarnos a las personas representativas de este pabellón, cuál es nuestro trabajo diario, qué requerimientos tenemos en este momento para que puedan plasmar en estos diseños lo que realmente necesitamos”, aseveró Martínez.



Fausto Beleño, otras de las voces de esta colectividad, mostró su descontento, porque en la transformación de esta infraestructura está prevista la reducción de algunos espacios, que los afectaría considerablemente.



“Nos han dicho que cerrarán varios accesos que actualmente tiene el lugar. Al hacerlo, limitaría los espacios que quedan en las equinas, perjudicarían a otros compañeros porque tenemos entendido que algunas mesas desaparecen”, recalcó Beleño.



La plaza está conformada por 824 locales comerciales, distribuidos en pabellones de carnicería, frutas, verduras, productos lácteos, pescadería, víveres y abarrotes, los cuales presentan un notable deterioro en su infraestructura.

El área de carnicería, presenta deficiencias en las condiciones físicas, carecen de instalaciones eléctricas acorde a sus necesidades y otros factores que, de acuerdo a los expendedores, inciden directamente en la salubridad y productividad de los trabajadores.



“Queremos dejar claro que no nos oponemos al proyecto, solo deseamos ser escuchados. Aquí no hay condiciones higiénicas adecuadas, tampoco hay instalaciones eléctricas para colocar un congelador, no existe un lugar para recibir la mercancía de manera adecuada, el alcantarillado no sirve, el agua se va a las cinco de la mañana ¡Esto está pa’ que lo cierren!”, destacó Martínez.



El proyecto

Efraín Quintero, secretario de obras públicas de la alcaldía de Valledupar, resaltó que el proyecto está enmarcado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que hace parte de la comuna uno de la capital del Cesar.



La intervención de la obra será total, es decir, se demolerán el cien por ciento de los elementos arquitectónicos, los cuales no se encuentran cumpliendo la funcionalidad para la cual fue diseñada.



“Se contempla intervenir tanto la parte interna como externa. La salubridad, iluminación, climatización, serán factores fundamentales para este proyecto. Contará, además, con sistemas de energía fotovoltaica, purificación integral del aire y de agua potable independiente”, aseguró el funcionario.



En torno a la socialización de esta iniciativa, resaltó que el proyecto aún no se ha priorizado por parte de la administración municipal, sin embargo, aclaró que se reunido en cuatro ocasiones con algunos representantes de las mesas de carne.



“El proyecto está en fase tres. Aunque no se le han asignado recursos (aun teniéndolos), no se puede priorizar hasta no tener el acta de concertación. Si no se logra este proceso, se destinarán los recursos para otro proyecto”, subrayó Quintero.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

