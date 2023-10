Expedición de salud al corazón de Venturosa, la inspección apartada del Vichada

Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo la campaña 'Navegando al corazón de la Orinoquia', en esta oportunidad se desarrolló la tercera etapa de esta travesía realizada por la Fuerza Naval del Oriente de la Armada Nacional de Colombia, acompañada de la ONG Fundación Fuerza Colombia y Fundación Fuerza de las Palabras, la cual comenzó desde el municipio de Puerto Carreño en Vichada hasta el corregimiento de la Venturosa, en ese departamento.

Con el fin de poder atender a la población de aquella zona, se realizó esta jornada de servicios gratuitos de salud y entregas de ayudas humanitarias conformados por 20 personas, dentro de ellos hubo profesionales de salud como: médicos generales, auxiliares de enfermería, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales y pediatras.



El desplazamiento se llevó a cabo por el río Meta. Foto: EL TIEMPO

“La Fuerza Naval del Oriente busca poder realizar o integrar las diferentes entidades del Estado con el fin de poder traer a estos lugares tan apartados del país toda la oferta institucional”, explicó el Mayor de Infantería de Marina, Óscar Mirquez, Comandante del Batallón Fluvial de la Infantería Marina n° 51.



'Navegando al corazón de la Orinoquia' se realiza una vez al año y se planea con varios meses de anticipación, ya que es una actividad que depende del nivel del Río Meta para que las lanchas y buques de la Fuerza Naval del Oriente puedan desplazarse.

Problemáticas entre la comunidad de Venturosa

El pasado 18 de septiembre, en la Institución Educativa La Conquista se desarrolló la campaña humanitaria desde las 8:00 a. m. hasta las 6:30 p. m. Pese a la lluvia que se registró desde tempranas horas, al lugar llegaron todas las personas que viven en Venturosa y sus alrededores, incluso, de Venezuela; además, el recorrido contó con el apoyo de diferentes entidades nacionales y departamentales.



“Este es un trabajo que venimos realizando con el Estado, nos unimos con el esfuerzo para traer las cosas y así beneficiar a estas comunidades”, agregó el Mayor de Infantería de Marina, Óscar Mirquez.

Para llevar el orden de la jornada y especialmente de la locación, la atención médica por parte de la ONG se desplegó por diferentes salones del colegio; es decir, en cinco aulas los profesionales de la salud atendían a cada uno de los beneficiados. En el primer espacio llegaban las personas, y ahí se registraban por orden de llegada, posteriormente eran valoradas por profesionales de la medicina.



En la Institución Educativa La Conquista se realizó la jornada. Foto: EL TIEMPO

Olga Lucía Navarrete, enfermera y voluntaria de la fundación, explicó que durante el día atendió a todo tipo de personas, las mujeres menores de edad en estado de gestación y niños de la primera infancia fueron las que más recibió.



“Vimos muchos sintomáticos respiratorios, pues todos fueron valorados por el médico, y vi varios niños bajitos de peso”. Además explicó que hay “mujeres gestantes que no tienen controles prenatales, tienen que ir muy lejos para que les hagan los controles; entonces veo maternales sin ecografías, sin laboratorios, no son valoradas por profesionales, no toman micronutrientes y no están con las vacunas al día”.

Sumado a ello, enfermeros y pediatras que participaron en la jornada destacaron que cada vez que atendían niños entre los 6 a 11 años de edad se percataron que llegaban con problemas de dermatitis, bajo de peso y/o alteración al desarrollo.



Adicionalmente, la psicóloga Steffanía Ortiz de la ONG trató con madres migrantes quienes le contaron que se veían obligadas a dejar a sus hijos en la escuela de la inspección durante 15 días por temas laborales, pero después los recogían: “Es una problemática porque los niños están creciendo con un déficit de abandono familiar”, agregó.



La ONG Fundación Fuerza de Colombia realizó una actividad sobre el cuidado personal. Foto: Armada Nacional de Colombia

El tiempo seco y la lluvia no fueron impedimento para que Fuerza Colombia, en compañía de la Fuerza Naval del Oriente, continuara prestando todo el servicio de atenciones médicas a las 1.415 personas, y a los aproximadamente 394 menores de edad que llegaron a la Institución Educativa La Conquista.

Soldados de la Infantería Marina realizaban actividades de recreación. Foto: Armada Nacional de Colombia

Cada uno de ellos salía con una sonrisa en la cara, así como Rafaela Vargas, quien llegó hasta el colegio para ser atendida y contó que para poder acceder a un centro hospitalario debía viajar cuatro horas con destino a Puerto Carreño. "En el bote uno debe pagar 260.000 pesos para ir y volver, esto es precio por persona, ahora imagínese si voy con mis hijos. Lo que más me gustó fue que pudieron atender gratuitamente a mis tres pequeños, y no tuve que viajar hasta Puerto Carreño”, indicó.



Historias como la de Vargas no eran las únicas que se escuchaban, pues en el patio del colegio madres de familia pedían que le regalarán ropa o zapatos para sus hijos, pues las que tenían ya estaban desgastadas o les quedaba pequeña.



En el mismo sitio estaba Rocío Arayan, una colombiana que contó cómo caminó cerca de 13 kilómetros, es decir, por más de tres horas bajo el sol junto a su esposo y dos hijas de siete y ocho años para ser atendidas.



"Venimos de una finca que queda cerca a Hato La Lucha, estamos cansados y tenemos mucha sed, pero eso no impidió que atendieran a nuestras niñas que tienen dolor de estómago, y no sabemos qué darles", explicó.



Luego de que la población civil fuera atendida por los 20 profesionales de la salud; sobre las 5:30 p. m. los soldados de la Infantería Marina también pudieron ser atendidos: “Fui picado por una garrapata, la cual se me infectó, y me hicieron una breve curación con agua oxigenada y alcohol; espero que todo esté bien”, contó Oswaldo Benavidez, soldado profesional del Ejército Nacional.

Para la ONG Fundación Fuerza Colombia, realizar trabajos humanitarios como estos significan demasiado, pues todo nace desde la necesidad de colaborar a todos los pueblos que tienen pobreza extrema, o aquellos lugares de Colombia en los que hay déficit de salud y son difíciles de acceder, “aprovechamos también el apoyo de nuestras Fuerzas Militares, con ellos nos unimos en pro de apoyar a la comunidad que necesita llegar a hacer toda esta cuestión de cohesión social que necesitamos en el país”, explicó Fernando Murillo, Coordinador (e) de la Fundación Fuerza Colombia.

Asistentes del área de ortodoncia de la Fundación Fuerza Colombia atendieron a menores de edad. Foto: Armada Nacional de Colombia

Venturosa en Vichada, ¿cómo es su geografía?

Venturosa, un corregimiento lleno de zonas verdes, árboles, insectos, animales y con una población rica en diferentes culturas como grupos étnicos, indígenas y mulatos; y que en la orilla se encuentra el extenso río Meta. Toda su población habita en una zona de más de 10 kilómetros cuadrados, con un clima húmedo que varía entre los 28°C a 33°C.



Este espacio que forma parte del departamento de Vichada está ubicado a 164 kilómetros de distancia del municipio de Puerto Carreño, y su vía principal de acceso no está pavimentada, por lo que complica la movilización de manera terrestre, y obliga a la gente usar la ruta fluvial.



El departamento de Vichada, hoy en día es considerado como el segundo más grande Colombia, pues su extensión es de 100.242 km2, casi el 10 % del país. Además, este gran terreno es casi la tercera parte de Alemania.



Igualmente, está compuesto por varios kilómetros cuadrados que convierten a este departamento con tierras vírgenes o que no hacen parte de nadie que lo transforma en un atractivo turístico, no solo para personas de Colombia, sino también a extranjeros que se sienten atraídos por su inmensa vegetación llena de diversidad.

El clima húmedo del corregimiento la Venturosa en Vichada varia entre los 28°C a 33°C. Foto: EL TIEMPO

“Aquí viene mucha gente, tú ves que ahorita a partir de octubre o noviembre no hay cupos en Satena, o sea todo es completamente lleno por personal extranjero, es como si vinieran de safari”, así lo explicó el Mayor de Infantería de Marina, Óscar Mirquez, Comandante del Batallón Fluvial de I.M. no.51.



Vichada además de contar con una población superior a los 116.000, está ubicada en la región de la Orinoquía y su primordial ganado es el bovino.



También, a las orillas del río Orinoco se pueden observar botes, lanchas, buques, pescadores, y demás, está permitida la pesca deportiva. Además, kilómetros más al sur de este río las personas se pueden encontrar con el río Bita, el cual cuenta con una extensión de 598 kilómetros, allí el agua es más cristalina, se puede bucear, ver peces, tortugas, delfines rosados.

DANIEL FELIPE SANTANILLA AYALA

Enviado especial de ​ELTIEMPO.COM

