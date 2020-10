Participe en la Expedición Fotográfica ‘Tras los delfines de Río’

La Expedición Fotográfica ‘Tras los delfines de Río’ abrió la convocatoria para premiar las mejores fotos de delfines de río del país.



Este es organizado por la Fundación Omacha y cuenta con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Casa Editorial EL TIEMPO y World Wildlife Fund (WWF).



Para participar, se debe seguir las redes sociales de @ELTIEMPO y la Fundación Omacha en Facebook, Twitter e Instagram. Además, adjuntar máximo 3 fotografías de una de las especies de delfines de río que habita en nuestro país en la mayor y mejor calidad posible y que hayan sido tomadas en el territorio colombiano.



Finalmente, se debe diligenciar el formulario de inscripción antes del 21 de octubre hasta las 23:59 p.m. junto con las fotos solicitadas en el punto 3 de ‘cómo puedo ser benecifiado’, en este enlace:



https://omacha.org/inscripcion-expedicion-fotografica-tras-los-delfines-de-rio/



El reconocimiento incluye una colección de publicaciones sobre delfines de río, también un diploma y la visita para dos personas en la Estación Biológica de la Fundación Omacha en Puerto Nariño (Amazonas) o en la Reserva Natural Bojonawi en Puerto Carreño (Vichada). Esto es 4 días/3 noches.



Este incluye tiquete aéreo Bogotá – Leticia o Bogotá - Puerto Carreño, ida y regreso, así como transporte fluvial ida y regreso. Adicionalmente, alimentación diaria por cuatro días (Desayuno, almuerzo y comida). El viaje se realizará en el 2021 y será consensuado entre la Fundación Omacha y el beneficiario del reconocimiento.

Jurado

1. El jurado estará conformado por:

Fernando Trujillo: Biólogo y fotógrafo

Saulo Usma: Biólogo y fotógrafo

Guillermo Ossa: Fotógrafo de Naturaleza

Enrique Patiño: Cronista, periodista y fotógrafo

Coque Gamboa: Fotógrafo.

2. El día 26 de octubre de 2020, alrededor de las 4:30 p.m. por la cuenta de Facebook de la Fundación Omacha, el jurado en una transmisión en vivo, mencionará las 10 fotos finalistas y anunciará al merecedor del reconocimiento. Esto se hace con el objetivo de garantizar la transparencia de la actividad.

3. Durante la transmisión los jurados realizarán un Feedback del material recibido, y darán algos tips para fotógrafos y hacia el final del evento anunciarán el nombre del beneficiado.

Términos y condiciones

1. Puede participar cualquier persona nacional o extranjera mayores de 15 años que con un lente fotográfico, ya sea de una cámara profesional o de un celular, haya podido registrar una de las especies de delfines de río que habita en nuestro país.



2. No podrán participar en la Expedición fotográfica, “Tras los delfines de río”, trabajadores, funcionarios o contratistas de: Fundación Omacha, MIN AMBIENTE, CEET, y WWF.En caso de que participen menores de edad en la expedición deberán tener autorización por escrito de sus padres o acudientes antes del cierre de inscripciones. Si son favorecidos la autorización debe ser enviada al correo prensa@omacha.org. y a comunicaciones@omacha.org



3. Los interesados declaran y garantizan con la participación en esta actividad que las fotografías con las que se presente a la expedición deben ser propiedad intelectual del autor, es decir que debe ser el autor y tener los derechos morales y patrimoniales de la fotografía. En caso de comprobar fraude y/o plagio serán descalificados automáticamente de la Expedición Fotográfica, “Tras los delfines de Río” y no se tendrán en cuenta ni sus fotos, ni registro.



4. Las fotografías no deben tener retoques digitales y deben haber sido tomadas en territorio colombiano.



5. Los derechos de autor de las fotografías participantes y reconocidas seguirán estando en posesión de los autores, quienes facultan a la Fundación Omacha y a las organizaciones que apoyan la Expedición Fotográfica “Tras los delfines de Río” para publicarlas o exponerlas con su respectivo crédito, pero sin ninguna retribución económica para ellos.



6. Con el diligenciamiento del formulario de inscripción, se autoriza a la Fundación Omacha y a sus aliados, a hacer uso de sus datos personales y fotografías con la finalidad de hacer el Registro y comunicación como participante a la Expedición fotográfica, “Tras los delfines de río".



7. Esta actividad no está vinculada a ninguna de las redes sociales y se excluyen de toda responsabilidad.



8. Estos términos y condiciones están sujetos a cambios. Los organizadores se reserva el derecho a modificar estos términos y condiciones en cualquier momento. Toda modificación entrará en vigor y tendrá efectos desde su publicación/actualización. Por lo tanto, se recomienda a los interesados visitar y consultar frecuentemente los términos y condiciones para conocer de cualquier cambio.



9. El beneficiado deberá proporcionar toda la información de él y su acompañante en caso de que se requiera adicional al formulario en los tiempos establecidos por la Fundación Omacha, en caso de no poder contactar al beneficiado elegido por el jurado, se tendrán en cuenta el siguiente puesto, según orden exacto en que el jurado determine.



10. Los interesados por el simple hecho de participar en la actividad declaran entender y aceptar los presentes términos y condiciones.



11. Los participantes, al ser parte de esta actividad y como personas naturales autorizan de manera previa, expresa, voluntaria e informada a CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., identificada con NIT. 860.001.022-7, y domicilio principal en la Avenida Calle 26 No. 68B-70 en la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 2940100 y correo electrónico notificaciones@eltiempo.com a sus afiliadas y agentes, para que realicen capturas de mi imagen, semejanza y voz (en conjunto “Imagen”) y que dichas capturas (“Fotografías” o “Grabaciones”) sean utilizadas para actividades de promoción y publicidad de las redes sociales de CEET. Asimismo, autorizan al tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con sus políticas disponibles en: https://www.eltiempo.com/politica-privacidad.



ELTIEMPO.COM