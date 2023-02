Aunque los productores de café del Quindío han reportado pérdidas en sus cultivos por cuenta del invierno que se ha registrado en el país, esperan que los últimos días de verano contribuyan a la floración del grano y lograr un incremento en la producción.



Según datos del Comité de Cafeteros del departamento, el año pasado se registró una reducción del 15 por ciento en la producción de café de todo el 2022.

“La expectativa que tenemos va en el mismo sentido del año anterior, con una reducción en la producción que ya estamos calculando, pero hemos visto un cambio de clima en las últimas semanas y podríamos empezar a evidenciar floración y unas mejores condiciones que van a favorecer la caficultura del departamento”, dijo el director del Comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez Arenas.



La primera cosecha del año se recolectará entre inicios de marzo y mayo, por lo que se necesitarán unos 7.900 trabajadores para recoger unos 100.000 sacos de café tipo pergamino seco.



Los municipios del Quindío que tienen mayor producción de café son Génova, Pijao, Córdoba, Calarcá, Salento, Filandia y Circasia.



Puede leer: Preocupación en Risaralda: han encontrado cinco cuerpos en fosas en 2023



Los productores están optimistas debido a una mejora en las condiciones climáticas de las últimas semanas.



“Estamos viendo que estamos afrontando unos días de sol que permiten que el café se madure, algunos caficultores tenían cierto temor porque la cosecha no iba a ser lo mejor, pero parece mejorar. Génova es el mayor productor de café del departamento”, dijo el alcalde de Génova, Jorge Iván Osorio Velásquez.



El municipio de Génova actualmente cuenta con 3.330 hectáreas sembradas con café. Los 12 municipios del Quindío suman en total un poco menos de 18.000 hectáreas sembradas con café.



En los últimos 10 años se ha tenido una disminución de unas 12.000 hectáreas, lo que representa un 39 por ciento de reducción. Aunque en el país se ha registrado una disminución generalizada, el Quindío es uno de los departamentos con mayor porcentaje de pérdida de cafetales en la última década.



Pese a esto el departamento ha logrado tener un mejor comportamiento que Caldas y Risaralda en cuanto a comercio exterior del café verde y derivados del café entre los años 2019 y 2022, según datos revelados recientemente por el Observatorio de Café de la Cámara de Comercio de Armenia.



El Quindío logró duplicar su comercio, “y aunque no tuvo la cantidad, tuvo la productividad, presentando una variación anual del 111 por ciento, mientras que Caldas tuvo 6,9 por ciento y Risaralda -0,2 por ciento”, dice el informe.



Aunque decenas de productores han disminuido sus parcelas de café y han incursionado en otros cultivos como aguacate hass o cítricos, algunos otros han encontrado un salvavidas en la producción de cafés especiales.



“Si bien las áreas de café han disminuido, la industria de cafés especiales está creciendo, el Quindío se está convirtiendo en un referente a nivel nacional, tenemos muchas tostadoras y tiendas de café, la gente está viniendo a aprender, a tomar café y eso hace que los empresarios vean un eco en lo que están haciendo y tengan mejores ingresos”, dijo Ricardo Munard, líder del área de cafés especiales de la Cámara de Comercio de Armenia.



En 2014, el Quindío tenía 75 tiendas especializadas en café y 25 tostadoras mientras que en 2022 cerró con 252 tiendas de café y 39 tostadoras o empresas que maquilan café que en promedio comercializan 534.594 libras de café al mes.



El barista alemán Niklas Casado, viajó hasta el Quindío para aprender sobre café. “Es una gran experiencia, soy barista y he competido, porque uno conoce el productor, el esfuerzo de cada taza de café”, dijo el joven barista.



“Cada vez estamos transformando más café (en las tostadoras), en los últimos 3 años hemos crecido un 44 por ciento en transformación de café”, añadió Munard.