Expectativa por audiencia ambiental de nuevo tramo víal hacia Cúcuta

Este sábado 26 de enero se realizará la audiencia pública ambiental dentro del proceso de solicitud de licenciamiento que adelanta el concesionario Autovía Bucaramanga-Pamplona ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para el tramo conocido como ‘Conectante C1 y C2’, que se construiría desde la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga (UPB) hacia el kilómetro 9 de la vía a Pamplona con una longitud de 13,5 kilómetros.

En la audiencia, dirigida por la Anla, se escucharán los argumentos a favor y en contra del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), documento hecho por la concesionaria y en el que están consignadas las afectaciones económicas, ambientales y sociales que causará la ejecución del proyecto, que consiste en la construcción de 27 viaductos que atravesarían, en buena parte, el Parque Natural Regional Cerro La Judía de Floridablanca.



En la reunión intervendrán los actores implicados en dicho proceso entre los que están las autoridades de Floridablanca, el concesionario, la Procuraduría, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Personería y aquellos ciudadanos que podrían verse afectados con el proyecto y que radicaron ponencia para participar. Mientras tanto la Anla escuchará los argumentos de parte y parte que le servirán de insumo para el análisis del EIA y otorgar o no la licencia ambiental.

Aunque en la audiencia sólo intervendrán quienes radicaron ponencia, podrán acudir todos los interesados, teniendo en cuenta que este proyecto causaría un impacto en la región, no solo en términos de movilidad, sino de afectaciones ambientales, económicas y sociales.

Vista aérea del valle de Menzulí donde podría ir el nuevo trazado que conecte con la vía a Cúcuta. Foto: Jaime Moreno

El personero de Floridablanca, Luis José Escamilla Moreno, manifestó que este proceso es clave porque allí se escuchará a la empresa que hizo el EIA y eso es lo que realmente se va a discutir.



En cuanto a los daños económicos, sociales y ambientales que traería como afectación a predios, acueductos, escuelas, infraestructura vial, fuentes hídricas, especies arbóreas y de fauna, el Personero señaló que en su intervención pedirá que quede consignado en la licencia ambiental, se apruebe o no, que “cualquier afectación a bienes públicos, colectivos y particulares, el concesionario tiene que entregárselos en servicio antes de inhabilitarlos y quitarles el servicio a las comunidades”.

Rechazo al proyecto

Contra la construcción de la ‘Conectante C1 y C2’ cursa en el Tribunal Administrativo de Santander una acción popular interpuesta, entre otros accionantes, por el abogado Alejandro Alvarado.



Los opositores alegan que construir la vía tal y como está concebida cargaría de más de 2.500 vehículos pesados diarios la autopista entre Floridablanca y Piedecuesta, afectando la movilidad de los habitantes del área metropolitana y poniendo en riesgo a quienes visitan a diario la UPB, el Hospital Internacional de Colombia (HIC), y los residentes de la zona de Mensulí

Además, señaló Alvarado, el proyecto no tiene un diagnóstico alternativo ambiental, es decir, no hay más opciones de trazados de la vía sino una y “ese es un documento esencial para el trámite de la licencia, porque es el que permite comparar los daños ambientales por este tipo de obras. Ese comparativo es fundamental a la hora de tomar una decisión y no se hizo”, dijo el abogado.



Por su parte el alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, fue enfático en que “no compartimos para nada que se haga (la vía) sobre el trazado que se está planteado” porque destrozaría el Cerro La Judía.



El mandatario local argumentó que el proyecto no es viable por las implicaciones que tendría dentro del desarrollo urbano y el crecimiento de la ciudad, dicha vía no quedó incorporada en el POT porque no hubo viabilidad técnica, y tendría un impacto ambiental y ecológico muy grave.

el alcalde de Floridablanca complementó su posición de rechazo a la ‘Conectante C1 y C2’ porque no se le dio viabilidad jurídica por parte del municipio y “no sé cómo vayan a arrancar sin eso. Si la Nación se viene encima de Floridablanca y nos pasan por encima, tendrán que hacerlo porque no vamos a dar la viabilidad. Y si pasan por encima, dejaremos las constancias respectivas”, concluyó.



LUIS ALFONSO CÁRDENAS

PARA EL TIEMPO

BUCARAMANGA