Los novios de la paz que se casaron en Cartagena 

En una noche mágica, Cartagena fue escenario de una boda múltiple de tres parejas de excombatientes de Farc, ELN y Paramilitarismo.



Ellos le dieron el sí al amor y enviaron al país un mensaje de “Nunca más la guerra”.



Hace 20 años Javier Antonio Quintero Coronel Y Pedro Marín* eran enemigos irreconciliables.



Quintero Coronel era un temible comandante paramilitar que se movía en el sur del departamento del Cesar; y Marín, un curtido guerrillero de las Farc que combatió en los Montes de María.



Ahora, ambos hombres están vestidos de pulcro paño y esperan nerviosos los minutos previos a la boda colectiva en el Centro Comercial NAO de Bocagrande.

“Vea como es la guerra de absurda, nosotros no sabíamos ni por qué nos matábamos, y esta boda es un ejemplo de cómo los excombatientes, del bando que sea, somos es de un solo pueblo y a todos nos están esperando nuestras mujeres, nuestras familia”, señala Javier Antonio Quintero Coronel quien fue militar por 5 años, y dejó la fuerza pública, para irse combatir del lado de los paramilitares, durante 14 años.



A lo que responde Pedro Marín*, quien durante 8 años portó la cinta de la Farc, y pidió reserva de su nombre y el de su esposa para esta crónica.



“Los que vamos a darnos plomo al monte somos los hijos del pueblo, de la clase obrera, sea guerrillero, soldado o paramilitar, allá usted no ve un rico, ni ningún hijo de un ministro o un político en el monte… ¡qué guerra más pendeja!”, dice el exfarc.

Leonel Antonio Suarez Carvajal, excombatiente del ELN dejó las armas gracias al amor de su novia, Kelly Johana Torres, quien lo esperó por años. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Leonel Antonio Suarez Carvajal es el tercer novio pacifista.



Aunque tiene 30 años, el rostro es casi de un niño. Tímido. Fue gracias al clamor de su enamorada que dejó las filas del ELN en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño y escapó hacia las mieles del amor.



“Aún no termino de adaptarme a Cartagena, qué situación tan distinta la que vivía en el monte, no me adapto todavía, la vida en la ciudad es muy distinta a como no la pintaban allá”, señala Suarez Carvajal, oriundo del Bagre, en Antioquía.

Las tres parejas juraron a partir de ahora unirse en fuerte amistad, y si ayer fueron rivales, hoy y para siempre serán aliados. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Las heroínas son las novias

Pero las grandes protagonistas de historias de amor son las novias: humildes mujeres que pacientemente esperaron y rescataron a sus compañeros de una guerra absurda.



En un salón privado del tercer piso del mismo Centro Comercial están ellas, ultimando detalles de maquillaje, arreglos de los vestidos, y sesión de fotos.



Ninguna de las tres, jamás, empuñó un fusil. Sus únicas armas fueron el amor, la fe y la paciencia para esperar a sus parejas que por más de 10 años se mantuvieron en la clandestinidad.



En el caso de Javier Antonio Quintero Coronel, quien una vez entregó las armas dentro de los acuerdos de Justicia y Paz, con el Gobierno de Álvaro Uribe, fue a parar a la cárcel por 10 años más. Pero ahí estuvo Ingrith Garcés, la novia, esperando paciente esta noche mágica donde dieron el sí.



“Lo esperé porque ha sido el amor de mi vida. Nosotros tenemos dos hijos, de 16 y 17 años, y Dios escuchó mis oraciones y ahora ese hombre bueno que habita en su corazón, y que yo siempre supe que estaba ahí regresó para quedarse al lado mío y de nuestros hijos”, relata con lágrimas de felicidad Ingrith.



Pero fue la Agencia para la Reincorporación y la Normalización la entidad que los contactó y ayudó a las tres parejas a formalizar toda la documentación legal para que pudieran casarse.



Faltan pocos minutos para el momento más importante en la vida de estas tres parejas de enamoras, y Kelly Johana Torres pide un espejo. Es la novia de Leonel Antonio Suarez Carvajal, reclutado por el ELN desde la infancia como miliciano, pero que empuño un fusil a los 20 años.



“Nosotros nos conocimos en el campo, en límites entre Bolívar y Antioquia, él patrullaba esa zona y muchas veces le supliqué que dejara esa vida y que nos diéramos un futuro…una familia; y me escuchó Dios y me escuchó él y aquí estamos, poniendo esta espera en manos de Dios”, narra Kelly Johana.



Esa larga espera también la vivió Ana*, novia de Pedro*, ambos piden proteger su identidad.



“Nos conocimos en Cartagena, en el barrio, él vino una vez a visitar al papá y ahí fue el flechazo”, señala Ana, quien vivió una larga espera de una década para juntar cuerpos con su esposo. Hoy tienen dos niños de 3 y 4 años.



“A los combatientes que siguen en el monte, les digo que aprovechen la oportunidad que les están dando, eso allá no es vida, y nos es vida para los seres queridos que los esperan en la vida civil”, señala Ana, enfermera de profesión.

Javier Antonio Quintero Coronel e Ingrith Garcés, salieron de paseo en limusina por Cartagena, junto a las otras dos parejas . Foto: John Montaño- EL TIEMPO

La boda fue en un centro comercial y abierta al público

Pese a que fue una boda civil, fue oficiada por la pastora Milagros García de la iglesia cristiana Luz y Esperanza.



Sobre la mesa además del contrato nupcial hubo una biblia.



Pasadas las 5 de la tarde, en el tercer piso del Centro Comercial NAO, en la zona turística de Bocagrande, frente a la pastora Milagros están las tres parejas.



Los acompañan familiares, amigos y decenas de curiosos que a esta hora de domingo pasean por el centro comercial.



“A partir de ahora su esposo y su esposa son lo más importante, incluso más que los hijos, porque los hijos algún día se marchan y sólo quedarán los dos”, dijo la pastora cristiana en medio de un extenso sermón.



Tras la firma del contrato, la entrega del anillo y la promesa de amor por siempre, vino el beso, y de allí, escoltados por papayera y palenqueras, los ahora esposos de la paz salieron sobre alfombra roja hacia una limusina blanca que los llevó en un paseo de ensueño por Cartagena de Indias.



“En el monte yo estaba preso, supuestamente luchábamos por la libertad, pero no sabíamos que era eso”, dice Pedro, con una copa de champaña en su mano izquierda, en la derecha, la mano de su esposa, y la promesa de que a la guerra no regresa.



“Hoy no sólo me uno en sagrado sacramento con mi mujer, a este grupo de amigos no los separa nadie y esta amistad tiene que seguir”, sugiere Javier Antonio Quintero Coronel.



Todos responden con un brindis de champaña… el brindis de la paz… del amor.



*Nombres cambiados por solicitud de las fuentes.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas