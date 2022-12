En Valledupar crece la expectativa en torno a los números de la suerte que entregará Joaquín Guillén, exmánager de Diomedes Díaz, a los seguidores del célebre juglar de la música vallenata.



El anuncio lo hará las 12:01 A.M. de este 22 de diciembre, a través de sus redes sociales, en el marco del noveno aniversario del fallecimiento de Diomedes Díaz.

Hay muchas personas que le tienen devoción. Me han contado que van a la tumba a pedirle que les de trabajo y lo han conseguido FACEBOOK

TWITTER

El ‘milagro del más allá’, proviene, según el representante, de un sueño que tuvo emn el que se encontraba ‘acomodando’ varios números mientras avanzaba el sepelio de célebre artista.



“En el sueño vi las coronas de flores en la tumba de Diomedes, mientras lo enterraban, me dijo: “compadre, acomode estos números, porque este es el regalo para mi fanaticada. Estoy organizando los números para entregarlos ese día”, detalló Joaquín Guillén.



En Valledupar muchos han reservado dinero para apostar estos números en los juegos de azar, confiando que ‘El Cacique de La Junta’, les anticipe ese día, el aguinaldo navideño.



“Hace dos años estaba preparando el almuerzo para mi familia. Miré el reloj y marcaban las 11:08 A.M. Inmediatamente pensé en Diomedes, porque sé que ese es el número de su tumba y yo le venía pidiendo que me ayudara. Entonces salí corriendo a comprar el chance y me gané 500 mil pesos”, comentó Jael Ovalle, fanática de Diomedes Díaz.



Ella es una de las docenas de personas que han ganado el chance o la lotería con los números alusivos la tumba de Diomedes Díaz.



El hecho más reciente se registró el 25 de agosto, cuando muchos se ganaron el premio mayor de la lotería con el número 1108, vinculado a la tumba del artista, ubicado en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar.



En este listado también figuran los números 1222 (mes y día de fallecimiento de Diomedes), 2622 (día de nacimiento y fallecimiento), 1957 (año de nacimiento), 5726 (año y día que nació), 2213 (día y año que murió), el 0526 (mes y día que nació), 1622 (día de la virgen del Carmen y día de su muerte).



“Todos estos números han sido ganadores. El que más ha ganado premio es el 1108. Más de una persona, cuando tiene necesidades urgentes, recurre a Diomedes y les apuestan a estos números”, sostiene Franklin Martínez, comprador de lotería.



El exponente de música vallenata, Elver Díaz, hermano de ‘El Cacique de La Junta’, asegura que a la casa de ‘Mamá Vila’, madre del cantante, se acercan colectivos de ‘Diomedistas’ para testimoniar este tipo de milagros.



“Hay muchas personas que le tienen devoción. Me han contado que van a la tumba a pedirle que les de trabajo y lo han conseguido. Otros, comentan que se ganaron el chance y se ha sanado de dolores en las articulaciones. Son testimonios muy bellos de sus seguidores, de la fe que le tienen. Nosotros somos muy respetuosos con lo que ellos piensan”, relata Elver Díaz.



En este sentido, Joaquín Guillén, destacó, además, que en una ocasión una señora de Cali, también se ganó la lotería cuando él anunció estos números a través de un video.



“Ella me llamó llorando. Me dijo que debía seis meses de arriendo. Solo tenía tenía tres mil pesos para comprar guineos para la comida. Ella se preguntó: “Qué hago, me acuesto con hambre o hago el número”, decidió comprar la lotería con los números de Diomedes y se ganó casi once millones de pesos”, aseguró Guillén.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar