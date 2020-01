Exigen renuncia del presidente de Asamblea del Magdalena

El inicio de sesión de la Asamblea del departamento de Magdalena, se vio interrumpido este jueves por una protesta de mujeres que exigían la renuncia del presidente de la corporación, Julio Alzamora Arrieta por un lío judicial que enfrenta por un supuesto abuso sexual que cometió contra una subalterna en el 2017.



Las manifestantes hicieron presencia en las afueras del recinto de la Duma departamental y allí entonaron el famoso cántico chileno “el violador eres tú”. Adicionalmente solicitaron que Alzamora Arrieta dejara el cargo público que ostenta y responda ante la justicia por el delito que se le sindica.

“Que una persona que esté acusada de violentar a una mujer esté en la presidencia de la Asamblea es una señal más de impunidad porque el mensaje que se envía a la sociedad es que los presuntos violadores son premiados, son atendidos y son elevados a categorías en las que no deben estar”, dijo Jennifer Del Toro, miembro y fundadora de la Federación Mujeres Diversidad y Paz del Magdalena.



Del Toro criticó que dos diputadas que deberían defender a la mujer, hayan votado para que Alzamora Arrieta asumiera como presidente de la Corporación.



Anteriormente la ex secretaria de interior del Magdalena y representante de la red de mujeres del departamento, Norma Vera, ya había expresado su inconformismo con el cargo que ocupa hoy Julio Alzamora.



En sus redes sociales la representante social indicó que “desde el inicio conozco el caso del presunto acceso carnal en el que se encuentra involucrado el diputado Alzamora, en este país estamos tan mal que a la Víctima le toca demostrar que lo es y salir a demostrar su vulneración; en automático le creo a la Víctima, muy mal la asamblea”.



Por este caso que se habría presentado en el año 2017 en Ciénaga contra una ex trabajadora pública, Julio Alzamora fue retirado del cargo de secretario de Gobierno del municipio.



El funcionario se entregó ese mismo año ante las autoridades para responder por el presunto delito de acceso Carnal violento agravado. Desde entonces viene acudiendo periódicamente a las citaciones judiciales.



A pesar de esta circunstancia, Julio Alzamora postuló su nombre a la Asamblea del Departamento resultando electo con más de ocho mil votos. Este cienaguero fue elegido además para ocupar la presidencia de la Corporación, lo cual ha provocado el rechazo de varios sectores y grupos representantes de mujeres del Magdalena.



En medio del momento de tensión que se vivía en la Asamblea, el presidente se refirió a este problema judicial del que dijo que “Hay un proceso penal en el que hay unas reservas del sumario, pero quiero decir que cualquier información que se requiera pueden acudir al Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, en lo personal no estoy facultado para referirme al tema”.



En acto seguido el diputado quien siguió siendo interrogado por los periodistas, se salió de control y respondió de manera agresiva asegurando que todo era una mentira y que detrás de los cuestionamientos que recibe hay otra persona de la que no quiso referirse.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv