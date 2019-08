El exguerrillero de la temible Teófilo Forero que triunfa en el cine

Tras finalizar las grabaciones de ‘Monos’, Wilson Salazar Sánchez, conocido en las Farc con el alias de El enano, viajó junto a todo el elenco de la producción al festival de Berlín, en Alemania, donde presentaron la cinta dirigida por Alejandro Landes.

Para Wilson, esta ha sido una de las mejores experiencias de su vida, pues en unos pocos años pasó de ser un guerrillero de las Farc, a ser un actor que muestra su talento en los cines del mundo.



Estuvo 13 años en las filas de la guerrilla. Ingresó cuando tenía 11 años y se hizo conocido por su baja estatura, mide 1.39 centímetros. Su menudo cuerpo le permitía moverse como pez en el agua entre Cauca, Tolima y Quindío cuando militaba en la columna móvil Teófilo Forero y en los frentes 21 y 50 de esa guerrilla.



Entre su historial también figura que fue guardia personal del jefe guerrillero alias Eduardo.



Wilson cuenta que ingresó a las filas del grupo armado para vengar la muerte de su padre. “Es un día que nunca he podido olvidar, fue picado y echado en una bolsa negra porque supuestamente era auxiliar de la guerrilla cuando él era un simple campesino”, dijo.



Creció en Ríoblanco, en límites entre Tolima y Valle, en zona roja, donde según cuenta, vivió los más duros estragos del conflicto armado.

“Casi que nací en medio del conflicto entre Farc, Epl y paramilitares, pero ingresé a las Farc por motivos personales, porque mi padre fue cruelmente asesinado. Mis papás nunca fueron auxiliadores de ningún grupo armado, no sé qué pasó, no sabemos por qué lo mataron”, dijo.



Relata que, aunque se mantuvo más de una década en las filas del grupo guerrillero, no pudo cobrar venganza porque realmente nunca supo quién mató a su padre.



“Yo quería salir, estaba cansado de recorrer las montañas de Colombia y unos años después quise cambiar mi vida y ya no me gustaban algunas ideas de la organización. Un amigo que se desmovilizó me convenció junto con un fiscal. Me respetaron las condiciones que me ofrecieron, pues por mi cabeza ofrecían mucho dinero”, añadió Wilson.

Tras desmovilizarce, Wilson Salazar se vinculó como trabajador en Panaca, donde luego lo contactaron para hacer parte de 'Monos'. Foto: Cortesía

Tras su entrega en el 2015, comenzó su proceso de desmovilización en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y participó en uno de los proyectos de Reintegración Temprana en Entornos de Formación Productiva que esa agencia ha coordinado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Centro de Estudios de la Cultura Agropecuaria (Ceca) Panaca.



Allí se capacitó junto a otros desmovilizados de grupos armados ilegales en el programa técnico-práctico agropecuario. También hizo parte del espectáculo de caballos ‘Travesía’, una obra de teatro dirigida por un coreógrafo asistente del Circo del Sol.



Durante esos años, Wilson cabalgó equinos de varias razas con experimentados jinetes.

“Lo más bonito que me pasó fue haber llegado a Panaca hace cinco años.

Trabajé en la estación equina y un día Natalia Ballen me presentó un director y me fui a grabar con él. Desde ahí comenzó mi nueva vida, siempre digo que me salieron alitas gracias a Jorge Ballen, Natalia y Panaca”, comentó.



Ballen, presidente y fundador de Panaca, le dijo a EL TIEMPO que el apoyo que le brindó a Salazar y a otros exguerrilleros se dio porque “casi todo el mundo cree que el que se desmoviliza de la guerra es un tigre que viene a que le recorten las uñas, pero no, son ovejas que odian la sangre, no la quieren ver ni en la morcilla. Son personas que se fueron a las armas pero muchos de ellos fueron llevados engañados de menos de 14 años y quedaron allí esclavos de una guerra”.



Así fue la historia de Wilson, quien según el informe del CTI de la Fiscalía, en enero del año 2014 salió de prisión luego de cumplir una condena por el delito de rebelión y fue forzado a reintegrarse a las filas del grupo subversivo.



El proceso para convertirse en actor de cine fue rápido y sorpresivo. Según Natalia Ballen, Alejandro Landes, director de la película ‘Monos’, se interesó mucho en el proceso de reincorporación que estaban realizando en el parque y los acompañó en una de las visitas.

“En aquel momento Alejandro habló con Wilson y le pareció muy interesante su perfil. Luego me llamó para ver si era posible que Wilson estuviera en la película. A él le gustó tanto el cine que ahora está trabajando en otras producciones”, comentó.



La cinta ‘Monos’ cuenta con un reparto de actores norteamericanos y colombianos. Retrata la historia de un grupo de adolescentes guerrilleros que tienen la misión de proteger a una doctora estadounidense secuestrada en el país.



La película se estrenará el próximo 15 de agosto en las principales salas de cine del país y ya ha participado en festivales de cine como el de Sundance, en Estados Unidos, y el de Berlín, en Alemania.



“El rodaje lo hicimos en varias locaciones. Me asusté cuando empezamos a grabar ‘Monos’ a pesar de que ya había actuado en ‘Travesía’. En la trama soy ‘El mensajero’, un comandante muy disciplinado, con un carácter fuerte pero a la vez cómico”, contó Wilson Salazar.



Alejandro Landes explicó que la historia invita a los espectadores a preguntarse “¿hacia dónde vamos?”.



“‘Monos’ viaja al corazón de los miedos que tenemos sobre esta posible y frágil paz, qué vamos a hacer con los que dejaron las armas, qué van a hacer ellos con nosotros, y también ese halo de que siguen existiendo las disidencias”, dijo.



Para Landes, en ‘Monos’ no hay juicios morales, pues en esta película no se mira en blanco y negro. “A mí me interesa el cine que lleva a la gente, la entretiene y la conmueve”, manifestó.



