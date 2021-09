Exgobernador de La Guajira se defiende de la polémica contratación

El exgobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón se defendió de los señalamientos de Luis Alfonso Colmenares, de distribuir en menos de un mes 300 mil millones de pesos para parques y escenarios deportivos.



Colmenares denunció a Roys ante la Procuraduría y Contraloría, señalando la falta de planeación, priorización de obras de acueducto y de envergadura y de no estar alineados con los planes de desarrollo departamental y municipales.



Roys, quién estuvo al frente de la administración hasta el pasado 18 de agosto, aclaró que no son seis los proyectos que se ejecutarán con ese recurso según la denuncia de Colmenares, sino 30 los aprobados antes del fallo en su contra.



Los cuales son el resultado de un trabajo que empezó desde su primer año, en concordancia con su plan de gobierno, “decir que fue después del fallo es totalmente falso. Resulta imposible que 30 proyectos sean realizados, revisados y viabilizados en tan solo un mes”, dijo.



Roys, aclaró que los proyectos aprobados con recursos de regalías suman alrededor de 250 mil millones de pesos, los cuales se encuentran en manos de Planeación Nacional y no han sido desembolsados por que los contratos no existen y están a la espera de ser licitados.

Por lo que la gobernación no manejará un peso y serán las alcaldías las encargadas de ejecutarlo, lo que permitirá que los impuestos de las obras les quedarán a los municipios para financiar sus planes de reactivación económica.



“De manera mal intencionada, Colmenares solo habla de parques y escenarios deportivos, como las únicas obras que supuestamente se llevarán a cabo, algo que es totalmente falso”, indicó.



Aclaró que el Patinodromo estará ubicado en zona urbana de Albania y no en el corregimiento de Porciosa como se indicó, además que será una y no dos la piscina Olímpica que se construirán en Urumita y estará en el polideportivo existente.



Mientras que Dibulla, tendrá el complejo deportivo más grande de La Guajira y será construido en un terreno de la alcaldía, ubicado sobre una vía principal, desmintiendo los rumores de la negociación de los terrenos.



También, desmintió que en San Juan del Cesar se invertirán 30 mil millones en parques. De estos 20 mil 500 millones son para la construcción del alcantarillado de los corregimientos de Guayacanal, Corral de Piedra y Zambrano.



Los 10 mil restantes corresponden a la modernización del Parque Bolívar, la cual ha sido muy cuestionada por la inversión de recursos y su proyección modernista, perdiendo el patrimonio cultural arquitectónico del modelo republicano y neoclásico.

Otras obras a ejecutarse



El exgobernador aclaró que entre los otros proyectos aprobados por regalías y que se ejecutarán con ese mismo recurso denunciado por Colmenares y que no fueron nombrados se encuentran:



El mejoramiento de los tramos Manaure - Uribia y La Jagua del Pilar - Urumita, y la pavimentación de siete barrios en Maicao, por 32 mil millones de pesos.



También se aprobaron 28 mil millones de pesos para la construcción de las estaciones de bomberos en Riohacha, Uribia, Villanueva y Fonseca y la protección de inundaciones al municipio de El Molino por desbordamiento del río Cañaverales.



En energía se destinaron 25.500 millones de pesos para llevar luz al Cabo de la Vela, el Parador Turístico de 4 Vías y a varias comunidades indígenas en Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha.



El acueducto y alcantarillado del corregimiento de El Pájaro, en zona rural de Manaure; el alcantarillado del barrio Libertador en Riohacha y el alcantarillado rural sanitario en San Juan del Cesar, con una inversión de 28.500 millones de pesos.



En materia de renovación urbana se prevé la inversión de 40 mil millones de pesos, para intervenir la zona urbana de El Pájaro (Manaure), la remodelación del parque del barrio Tranquilidad, en La Jagua del Pilar y las obras de urbanismo en Barrancas, Hatonuevo y El Molino.

Eliana Mejìa Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

