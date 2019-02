Exempleado despedido por polémica en Rusia le ganó tutela a Avianca

Luis Felipe Gómez, exempleado de Avianca, ganó una tutela que interpuso contra la empresa, tras ser despedido por aparecer en un polémico video durante sus vacaciones en el Mundial de Rusia 2018.



Gómez es recordado porque en la grabación se enorgullecía, con otros colombianos, de haber llevado alcohol escondido en binoculares al estadio Mordovia Arena, donde estaba completamente prohibido hacerlo.



El video se hizo viral y su amplia difusión le cambió las vacaciones a sus protagonistas, en especial a Gómez, quien fue despedido a la distancia por Avianca.

Tras ser identificado en el video, el hombre se enfrentó a la polémica que este suscitó y que se evidenció en las redes sociales. Recibió sanciones de la Cancillería y lo de su despido lo supo antes de ser notificado formalmente, a través de los medios de comunicación..



Antes de volver, Gómez dio una entrevista radial en la que aclaró que no había sido él quien ingresó el licor de forma camuflada y que su error había sido recibir el trago de manos del grupo que sí estaba tomando. También dijo que esperaba comunicarse con sus jefes y tener espacio para aclarar lo sucedido.



Sin embargo -según aseguró Gómez a Blu Radio- su versión no fue escuchada por la empresa. Dijo, además, que se sintió calumniado por esta, dado que el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Gerardo Grajales López, manifestó en una entrevista que el empleado había incurrido en el delito de contrabando, motivo por el cual sería retirado de la compañía.



Por eso, Gómez decidió interponer la acción de tutela contra Avianca, que ahora ganó en segunda instancia.



El Juzgado 26 con función de garantías de Bogotá le ordenó a la empresa rectificar los trinos de junio pasado, en los cuales se dijo que Gómez había violado la ley. Además, debía rectificar esta información a través de su correo institucional. El juez también le ordenó a Avianca escuchar la versión de su ahora exempleado e incluirla en su histórico laboral.



Amparando los derechos de Gómez a la dignidad, el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia, el juez dispuso que Grajales López rectificará en el medio de comunicación al que le concedió la entrevista sobre el tema las acusaciones que hizo contra el exempleadoGómez.



En diciembre pasado, Grajales publicó en el siguiente mensaje: “Yo, Gerardo Grajales López concedí para el diario El Espectador una entrevista que fue publicada el miércoles 20 de junio de 2018 bajo el título 'Las razones del despido de hincha que ingresó licor a estadio en Rusia'. Me permito rectificar atentamente las respuestas otorgadas a las preguntas formuladas, en el sentido de que la persona a la que se hace referencia en aquella publicación no incurrió en la conducta de contrabando”.



Pero el juzgado fue más allá de la orden de rectificación y compulsó copias a la Fiscalía para que Grajales fuera investigado por el presunto delito de calumnia.



A través de un comunicado de prensa, la aerolínea también manifestó que, tras ser notificada, rectificó la información sobre Gómez a través de su correo institucional.



Gómez aclaró en entrevista a RCN Radio que en el fallo no se ordenó el reintegró a su puesto de trabajo pues esta no era una de las pretensiones de su tutela.



ELTIEMPO.COM