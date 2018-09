Exconcejal, elegido como nuevo alcalde de Armenia

Luego de casi cinco meses sin un alcalde en propiedad y de tres mandatarios encargados, ayer el gobernador del Quindío, Carlos Osorio eligió al exconcejal de Armenia, Óscar Castellanos como el nuevo alcalde de la capital quindiana para los próximos 13 meses.

“Los tres perfiles tenían muchas posibilidad, ahí la dificultad era en milímetros para uno tomar una decisión, no es fácil, cualquier elemento juega, tener un conocimiento amplio de la ciudad, tener las posibilidades, tener una política anticorrupción que para mí era muy importante, yo creo que ahí fue donde la balanza se inclinó”, señaló Osorio.



Castellanos, junto a la subsecretaria de Desarrollo Económico, Luisa León, y la secretaria de Gobierno, Gloria García, integraban la segunda terna que envió el partido Liberal. La primera estaba conformada por las dos funcionarias y el ex candidato al Senado, Roberto Jairo Jaramillo, sin embargo el gobernador devolvió la terna por inhabilidad de este último.



Tras conocerse la elección de Castellanos, el nuevo alcalde señaló que se enfocará en recuperar la confianza de los armenios tras los escándalos de corrupción de los últimos meses y que llevaron a prisión a los dos últimos exmandatarios y varios exfuncionarios de la administración municipal.



“Yo sé que vamos a poder hacer un trabajo importante por Armenia y por los ciudadanos, el tema de planificación, vamos a continuar lo bueno y lo malo lo vamos a desechar. Ha llegado una persona honesta y responsable a dirigir los destinos de la ciudad, las palabras no valen tanto y vamos a demostrarlo con hechos”, afirmó el nuevo alcalde, quien fue concejal durante cuatro periodos.



Inicialmente se había hablado de una supuesta inhabilidad de Castellanos pues su sobrina, Paola Castellanos, es diputada del Quindío. También se habló de su cercanía con la exalcaldesa Luz Piedad Valencia, pues el nuevo alcalde fue jefe de campaña de su fórmula al Congreso, Anuar Oyola. Cabe recordar que Valencia está detenida por su presunta participación en el ‘carrusel’ de contratos de valorización en la ciudad.



Sin embargo, Castellanos dijo que “desde luego que trabajé para la doctora Luz Piedad, yo soy político, así como he trabajado para ella, he trabajado para muchos políticos de la región, pero siempre he marcado mi independencia política, siempre las decisiones son personales, no son sometidas y eso lo he demostrado como concejal y en mi vida”.



La elección de Castellanos recibió el visto bueno de varios concejales entre ellos los liberales que había expresado su rechazo hacia las otras dos candidatas de la terna.