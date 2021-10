Excompañera de ‘Tico’ Mercado, compositor vallenato, denuncia maltrato

Alberto ‘Tico’ Mercado, destacado compositor de música vallenata, fue denunciado ante la Fiscalía General de La Nación, por un presunto maltrato físico a su excompañera sentimental Fernanda Ariza Valencia.



El lamentable episodio se presentó, al término de un encuentro casual que la afectada compartió con unos amigos y el compositor, durante el reciente festival vallenato.



“La reunión fue en mi casa. Todos se marcharon y a los pocos minutos él regresó con la excusa que se le había quedado la billetera. En ese momento, un joven con el que tengo negocios, me saludó a través de un mensaje al celular y ‘Tico’ se lo tomó a mal”, relató Ariza.



La pareja sostuvo una relación durante un año y concluyó hace dos meses, según ella, por una amenaza que recibió del compositor a través de whatsapp.



“Pese a esta advertencia no pensé que fuera hacerse realidad porque la relación no acabó en malos términos. Siguió insistiendo en que volviéramos a retomar la relación, pero me negué. Al ver los mensajes del muchacho, se enfadó y me reclamó. Me dijo que yo le pertenecía, que no volvería a estar con nadie. Me intentó ahorcar y dijo que me mataría”, detalló la mujer.



Fernanda Ariza Valencia, de 26 años de edad, es abogada de profesión, resalta que no puede mantener en silencio una agresión de esta naturaleza y califica la situación como “Intento de feminicidio”.



“Su reacción fue violenta. Por fortuna logré soltarme, llamé a la policía, pero fue peor. Desató su ira y me propinó golpes en el cuerpo y la cara que me dejaron con el tabique fisurado, un diente torcido, que a día de hoy me duele para respirar”, aseguró.



Luego de la agresión, la joven interpuso la denuncia ante las instancias pertinentes y acudió a Medicina Legal para la valoración respectiva.



“Hay situaciones que no acepto den ninguna manera: ¡que me alcen la voz y me peguen!, no puedo callarme ante lo sucedido. Quiero que la Fiscalía actúe de la manera más expedita posible. Él tiene programado un viaje para el exterior la próxima semana estoy segura que si viaja, no vuelve a la ciudad, podría evadir la justicia”, enfatizó.



Alberto ‘Tico’ Mercado, es ampliamente conocido en el folclor vallenato por sus emblemáticas composiciones de este género musical.



Entre sus canciones figuran: “Olvídala”, “Que le diré al corazón”, “Y no regresas”, “Que vuelva”, “Dile”, las cuales ha sido grabadas por varios artistas de la región, entre ellos el Binomio de Oro, Miguel Morales, entre otros.



El Tiempo intentó comunicarse con el compositor Alberto ‘Tico’ Mercado, pero no hubo respuesta.

Otros escándalos



Cabe destacar que no es la primera vez que personajes del folclor vallenato se ven envueltos en situaciones como éstas.



José Ricardo Villafañe, nuevo rey vallenato, fiel representante del acordeón de su etnia arhuaca, también está siendo investigado por el ente acusador.



Tras su elección se ha revivido en redes sociales un escándalo por un supuesto caso del maltrato a su novia en hechos ocurridos en noviembre de 2020.



Hasta ahora, se conocen pocos detalles por parte de la denunciante y se está a la espera del pronunciamiento del acordeonero.



Valledupar

