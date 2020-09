Ex Farc, hoy alcalde de Turbaco, se tituló como bachiller

Guillermo Torres, alcalde del municipio de Turbaco (Bolívar) y excombatiente de las Farc, se tituló como bachiller.



“Había excombatientes que no sabían leer ni escribir y ya iniciaron su proceso educativo que ahora no para: ¡La paz y el cambio son posibles, Colombia!”, dijo Torres, recién graduado.



'Julián Conrado', como era conocido el alcalde Torres en la filas guerrilleras, es uno 16 excombatientes de las Farc-Ep que se graduaron como bachilleres en el antiguo Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETCR) Tierra Grata, en el departamento del Cesar.



De toga azul y al lado de su esposa Lola, también graduada, Torres recibió orgulloso su título.

“En el 2016 retomé mis estudios de validación, menos mal he sido un lector casi silvestre: soy amante de la filosofía, la historia, el lenguaje, no me va muy bien con las matemáticas”, señaló ‘El Cantante’, un colombiano que se hace bachiller a los 66 años.



Este hombre llegó al poder en su municipio, el año pasado, con una particular campaña amenizada con guitarra y con el lema de ‘Una gota de amor’.



“Mi esposa (Lola) fue la primera en plantear la idea de terminar el bachillerato en la zona de reincorporación de la Paz, en Tierragrata. Ya habíamos hecho talleres con El Sena, siempre. A me gusta la apicultura, la agricultura, pero yo tenía que hacer pedagogía de paz a nivel nacional, fui uno de los 60 excombatientes que han recorrido el país hablando de paz, y el tiempo casi no me alcanzaba, pero gracias a mi esposa, hice el esfuerzo”, dice.

Fueron 16 excombatientes los graduados Foto: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Pese a que inició su proceso educativo en 2016, y ganó la alcaldía en 2019, nunca desistió de graduarse.



“Me matriculé y con mucho esfuerzo comenzamos a estudiar. Por ejemplo, una tarea de español fue escribir un cuento. Y lo hice por whatsapp y lo envié a mis profesores… y así me moví, hice poesías, trabajos, de todo, pero culminé”, relata ‘El Cantante’.



Pese a sus responsabilidades como burgomaestre de Turbaco, un municipio vecino a Cartagena, siguió adelante.



“Casi desisto cuando se me presentó la oportunidad de dirigir los destinos de Turbaco, pero aún con dificultades pude terminar mi bachillerato. Es extraño, parece que hubiera terminado primero mi universidad y después el bachillerato”, relata el exguerrillero.



“En la lucha siempre teníamos la ilusión que íbamos a sacar a este país adelante, sacarlo de la corrupción. Lo mejor que le ha podido pasar a Colombia es la firma de la paz, que nos ha permitido reconciliarnos y a los excombatientes reintegrarnos a la vida civil… para educarnos”, dijo el hombre que siempre ha sostenido que siendo combatiente portó más la guitarra que el fusil. De hecho, es autor de varios trabajos discográficos.

Guillermo Torres es un hombre carismático y optimista, de origen popular. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“Mi proceso y mi grado estimuló a muchos compañeros que tenían pesimismo de sentarse a estudiar. Esta oportunidad sirvió para dar ejemplo a otros compañeros que piensan que por ser ya viejos no querían estudiar. Yo, a mis más de 60 años me senté con jóvenes y orgulloso de estudiar”, sostiene el carismático mandatario turbaquero.



También recibió su título como bachiller Yarledis Olaya, presidenta de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Tierra Grata, en el municipio de La Paz (Cesar).



“Es un gran sueño cumplido. Antes no pensaba en regresar al colegio, pero cuando se dio la oportunidad desde el proceso de reincorporación, no dude en cumplir la meta de colocarme esta toga. Alterné mis estudios entre la labor con la comunidad y ser madre de dos niñas de 11 y 2 años. Ahora seguiré estudiando para ser profesional en Diseño Gráfico", dice Yarledis Olaya, excombatiente de las Farc-Ep a sus 36 años de edad.

Los excombatientes iniciaron su proceso formativo en septiembre de 2019 y finalizaron el primer semestre de 2020, en el marco del proyecto 'Arando la educación', implementado por el Consejo Noruego y el Ministerio de Educación Nacional, con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).



Durante la ceremonia realizada en el antiguo ETCR Tierra Grata, la Institución Educativa Técnico Agropecuario San José de Oriente, hizo entrega de los diplomas que certifican a los 16 excombatientes de las Farc-Ep como bachilleres tras la culminación de sus estudios de primaria, secundaria y media vocacional.



Angélica Agámez, coordinadora de la ARN en el departamento del Cesar reconoció que "este tipo de iniciativas del Gobierno Nacional en articulación con la cooperación internacional, garantizan que los excombatientes a través de la educación, adquieran habilidades para construir un nuevo proyecto de vida y a su vez, avanzar con el proceso de reincorporación en Colombia".

El proceso formativo también contó con el acompañamiento de profesionales de la ARN para garantizar el bienestar emocional y social de los excombatientes, y permitirles avanzar de manera exitosa durante los ocho meses.



'Arando la educación' se ejecuta en todo el territorio nacional desde el año 2017 como una estrategia formativa y un modelo académico que permite a los excombatientes acceder a programas de alfabetización, educación básica y media, contribuyendo así a la construcción de los proyectos de vida de esta población, dando cumplimiento a la política Paz con Legalidad.



Según la ARN, A corte de 31 de agosto, 210 excombatientes adelantan su proceso de formación en el departamento del Cesar, de ellos, 125 habitan en el antiguo ETCR Tierra Grata.



Desde el año 2017, 216 personas entre excombatientes y miembros de comunidades aledañas, se han vinculado al modelo ‘Arando la Educación’ en el antiguo ETCR Tierra Grata.

