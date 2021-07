Policía habría ordenado ocultar cuerpo de un menor asesinado en Caldas

Ha consternación en Belalcázar, Caldas, luego de que se conociera que un policía sería corresponsable de la desaparición del cuerpo de Andrés Córdoba Taminiza, de 17 años y comunero del Resguardo Indígena Totumal, que fue asesinado -al parecer- por robar alimentos en la finca donde trabajaba el presunto victimario, Juan Víctor Salinas.

De acuerdo a las pruebas recolectadas por la Fiscalía, el uniformado habría mantenido oculto el asesinato para que no se le sumaran este tipo de delitos a la jurisdicción de la que era comandante para el momento de los hechos.



El ente acusador informó que el pasado 22 de mayo, a las 6:00 de la mañana, Salinas le habría disparado al adolescente, causándole la muerte y luego se comunicó con el teniente Yeison Leandro Mejía para contarle lo sucedido.



"El uniformado, aparentemente, le ordenó que ocultara el cuerpo, porque su estadística en el municipio no registraba homicidios y no podía dañarla. Salinas habría ocultado el cuerpo, envuelto en costales y tirado al río Cauca, mientras que las autoridades, su familia y la comunidad indígena lo buscaban", señaló la directora seccional de la Fiscalía en Caldas, Ángela Bedoya.



Pero fue hasta el 29 de mayo que las autoridades hallaron un costal flotando en el sector de La Carrilera, vereda El Retiro, del corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina (Caldas). Se trataba del cuerpo del menor, identificado por un tatuaje que tenía en el cuello y que había descrito la familia.



Una vez encontrado el cuerpo, las autoridades iniciaron la investigación que llevó a la recolección de testimonios y grabaciones de llamadas a partir de las cuales se perfilaba al uniformado como uno de los sospechosos.



Los hechos ocurrieron en la finca donde trabajaba el victimario. Foto: Fiscalía

Durante las diligencias, la Fiscalía reveló varias interceptaciones telefónicas entre alias el Mono, el uniformado y su pareja sentimental, en las que dan detalles de lo que estarían ocultando. En estos también referían qué y cómo debían responderle a los agentes de la Sijín que los requerían.



El Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, señaló que la comunidad está "horrorizada y atemorizada por estos hechos, que no serían los únicos, pues la comunidad indígena de Totumal tiene un historial grave de violación de los Derechos Humanos".

"Hace seis años fue asesinado un exgobernador al cual tenía medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace 4 años fueron asesinados dos comuneros dentro del territorio y en los dos últimos años hay una persecución de la dirigencia por las denuncias ante el Ministerio Público y la Fiscalía sobre el tránsito de estupefacientes", describieron las autoridades indígenas.



Por este motivo, solicitaron a las autoridades civiles una respuesta contundente frente al hecho que hoy enluta a sus comunidades y que pudo empezar procesos legales el pasado 20 de julio, tras la captura de ambos indiciados.



Al respecto, el comando de Policía en Caldas informó que se está adelantando la respectiva investigación disciplinaria por parte de la Inspección Delegada en la Región de Policía No 3 y una vez quede en firme la medida de aseguramiento; será solicitada la suspensión en el ejercicio de funciones y atribuciones como servidor público.



El proceso legal

Ambos involucrados en el delito ya enfrentan un proceso legal. Salinas (el victimario) fue procesado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio a título.



De otro lado, la Fiscalía le endilgó al excomandante de Policía los delitos de favorecimiento a título de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio a título de determinador, y abuso de autoridad por omisión de denuncia.Un juez les dictó detención intramural a los dos, pero la defensa de Vásquez apeló la decisión.

