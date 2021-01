Excluyen a Gobernador de Magdalena de reunión de MinDefensa y alcaldes

El Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, acusó al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de organizar consejos de seguridad en Santa Marta que serían en realidad fachada para hacer política en el departamento.



Para el mandatario departamental, al funcionario nacional la grave situación de seguridad que afronta esta región, no es la verdadera razón de sus reiteradas visitas a la capital del Magdalena desde el mes de diciembre a la fecha.



Los señalamientos de Caicedo, se dan luego de una reunión entre el Ministro de Defensa y los alcaldes municipales que se declararon independientes al gobierno departamental.



El evento según comentaron voceros oficiales, tenía la finalidad de escuchar las preocupaciones de los mandatarios en materia de seguridad y definir un plan de trabajo y las inversiones para atender los principales flagelos que afectan a las comunidades.



Pero más allá de los resultados y anuncios que se hicieron, llamó la atención que en la importante reunión no estuvieron presentes el gobernador de Magdalena Carlos Caicedo y la alcaldesa de la Capital de Magdalena, Virna Johnson, quienes se supo no fueron tenidos en cuenta en la invitación.



El Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo estuvo el fin de semana en Minca (Magdalena) y Pueblo Bello (Cesar). Foto: Ministerio de Defensa

Por esa razón la organización del consejo de seguridad, fue criticada por Caicedo, que además recibió el respaldo de senadores de la República.



El Gobernador se pronunció en su cuenta de Twitter asegurando que: “el inminente candidato presidencial @CarlosHolmesTru viene al Magdalena a sentarse con los Clanes representados en el #PactoDeCiénaga. Ya no piensan en la seguridad del departamento sino en su futura viabilidad política”.



El mandatario departamental agregó que el Magdalena necesita políticas de seguridad y no candidaturas que se vienen montando desde los ministerios con recursos públicos. “Le pedimos al Gobierno Nacional que no desinstitucionalice cuando más se necesita la institucionalidad para atender la crisis”, sostuvo.



Sus críticas fueron dirigidas también contra el ministro de Interior, Daniel Palacio, del que dijo vino en compañía del Ministro de Defensa y parlamentarios del Centro Democrático, “a ofrecer recursos del Magdalena a grupos que se los robaron durante décadas”.



“Ya están en campaña. Fuerzas alternativas deben hacer Control Político a esto”, advirtió Caicedo.



Respaldo de senadores

El senador del partido Verde, Antonio Sanguino manifestó su solidaridad al Gobernador de Magdalena y anunció que llevará a debate de control político las visitas de Ministros que desconocen la institucionalidad.



“Resulta cuestionable y reprochable que Carlos Holmes Trujillo utilice el ministerio para adelantar actividades politiqueras en favor a su aspiración presidencial”, expresó el congresista.



Otro parlamentario que se pronunció fue Luis Fernando Velazco quien expresó que no comprendía las razones para que MinDefensa vaya al Magdalena a trabajar sobre temas de seguridad y no coordina con gobernador Carlos Caicedo. “Muy grave que desconozcamos la institucionalidad definida democráticamente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe indicar que el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo había cancelado una reunión solicitada por la Gobernación en el corregimiento de Minca; sin embargo, desarrolló este encuentro con Alcaldes y no invitó al Gobernador.



Desde el mes de diciembre a la fecha, el jefe de la cartera de Seguridad ha estado tres veces en Santa Marta para revisar la situación de orden público, pero en ninguna de las reuniones se ha hecho presente el mandatario departamental.



Las anteriores ocasiones, Caicedo decidió enviar uno de sus secretarios en su representación y esta vez que fue el que convocó la reunión en el corregimiento de Minca, no hubo respuesta positiva por parte del Ministro de Defensa, que aunque si llegó a la ciudad lo hizo para atender a los alcaldes de los municipios.



En estas reuniones, el funcionario nacional informó sobre la captura de un importante cabecilla de una organización criminal y se comprometió a aumentar pie de fuerza y otras acciones dirigidas a reducir la delincuencia y la criminalidad en esta parte del país.



La presidente de la Asamblea, Claudia Aarón defendió la actuación del Ministro de Defensa, de quien expresó cumple su función mientras que el Gobernador se niega a atenderlo.



“No conoce la cortesía y mucho menos las relaciones públicas y envía a la Alcaldesa a que asuma funciones que él debió asumir como gobernador, pero su egocentrismo no se lo permitió y ahora le molesta que el ministro de defensa atienda el llamado de los alcaldes divorciados del gobierno”, puntualizó la diputada.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv