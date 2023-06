En horas de la tarde del viernes se conoció que habían hallado con vida a los cuatro menores de edad que estuvieron desaparecidos desde el primero de mayo en las selvas del Yarí, entre Guaviare y Caquetá.



Soleiny Mucutuy, Tien Noriel Ronoque Mucutuy, Lesly Mucutuy y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy fueron fueron llevados en un avión ambulancia hasta Bogotá en la noche y cerca de la 1 de la mañana aterrizaron en la capital. Inmediatamente los trasladaron al Hospital Militar para iniciar el proceso de recuperación con pediatras y psicólogos.

La búsqueda, que fue realizada por el Ejército Nacional y miembros de la Guardia Indígena, mantuvo en vilo a todo el país.



Los familiares de los pequeños los esperaban en Villavicencio, sin embargo, fueron llevados a Bogotá y se están hospedando en un hotel de las fuerzas armadas.



Filencio Valencia, abuelo de los cuatro niños, le manifestó a EL TIEMPO que tuvo un encuentro muy corto con ellos, en el que se asombró de verlos demacrados y desnutridos.



Debido a que los menores siguen en el Hospital Militar mientras se estabilizan de la descompensación que tuvieron en la selva, no se atrevió a conocer su travesía y preguntarles el cómo hicieron para sobrevivir.



"Los médicos son los únicos que han hablado con ellos. Yo entré, los vi, los saludé, me salí y me fui", explicó el abuelo, y agregó que los encontró flacos y aún no sabe cómo lograron sobrevivir en la selva 40 días sin alimento ni líquidos.



El familiar relató que fueron 40 días de incertidumbre y preocupación por no saber si sus nietos estaban con vida. Este rescate le alegra el alma y tiene la esperanza de que pronto se recuperen de todo lo que tuvieron que pasar en la selva.



Así fue la búsqueda por parte de los indígenas

Una fuente le indicó a EL TIEMPO que por ser niños indígenas están acostumbrados a caminar en la selva. Mientras este tiempo pudieron haber comido matas, plantas, tallos, y calmar la sed con la lluvia que caía y los ríos que habían en la zona.

Por su parte, Edwin Paki, uno de los líderes indígenas que participó activamente en la búsqueda durante semanas hasta que se accidentó en la selva y luego coordinó a sus compañeros desde un puesto de mando, reveló que los niños -además de las frutas del bosque, como el juan soco o avichure- se comieron varios paquetes de fariña, galletas y mecheras que estaban en los kits de supervivencia que el Ejército lanzaba a tierra desde los helicópteros. "Lo que nunca se tomaron, porque no era de su gusto, eran las botellas de pedialyte que les tiraban para que se hidrataran", precisó.



Edwin explicó que los niños hallaban estos kits, los utilizaban y seguían su camino buscando una salida. "Por eso fue que demoramos tanto en encontrarlos, porque ellos seguían caminando y cuando nosotros llegábamos y veíamos los rastros; ellos ya nos llevaban hasta tres días de camino", dijo.



Como los niños son mucho más pequeños, les costaba menos moverse en medio de tanto monte -relata Edwin-. "Mientras uno se tiraba tres horas para recorrer un kilómetro, o hasta tres si el monte estaba muy alto y había que marcar más los caminos para que ellos los vieran; los niños avanzaban rápido y sin cortar nada, por eso terminamos dando tantas vueltas".



Finalmente, explica el líder indígena, el hecho de que los niños se hayan quedado quietos ya por su estado de salud fue la clave para encontrarlos, pues ya no era perseguirlos, como estaban haciendo antes.

Los niños se recuperan a esta hora en el hospital militar de Bogotá. Foto: Twitter @petrogustavo

El papá de los niños

A los pocos días del accidente, Manuel Ranoque, padre de los menores se unió a la búsqueda. Desde entonces ha estado en la selva acompañando el rescate y viajó con ellos el viernes hacia Bogotá, donde se recupera en un centro asistencial.



"Estoy hospitalizado. Llegué enfermo desde la selva. Estoy en el hospital militar en Bogotá. Yo salí directamente con los hijos. Llegué con mucha fiebre, la verdad son 40 días que estuvimos luchando por encontrar a mis hijos”, indicó Ranoque a este medio.



Sobre el estado de salud de los menores, aseguró que era preocupante y que ahora están enfocados en su mejoría. De igual manera agradeció por el apoyo del gobierno.



“Los niños están en recuperación, gracias a Dios. Los niños estaban en un estado muy crítico; muy, muy mal, la verdad.", concluyó.



Según dijo el padre, en las próximas horas se reunirá con el presidente Gustavo Petro, quien pidió verlos y hablar con ellos sobre la travesía que terminó con el rescate de los cuatro menores pertenecientes a la etnia indígena huitoto.

La felicidad de la abuela

María Fátima Valencia fue una de las que más apoyó la búsqueda de los menores. Su voz, pidiéndoles que no se movieran, fue reproducida durante días por la selva para que la escucharan sus nietos.



Tras el anuncio del hallazgo, expresó su emoción por reunirse con los menores. De acuerdo a su relato, ya se encontró con ellos y está esperando que se mejoren prontamente.



“Ya estoy con mis niños. Anoche viajamos de Villavicencio a Bogotá, nos hospedaron en el hotel del ejército y ahorita estamos en el hospital acompañándolos”, aseguró Valencia.



María Fátima cuenta que fue muy terrible la situación que vivió junto con su familia en estos 40 días, porque perdió a su hija y tuvo que sufrir la desaparición de sus cuatro nietos, pero con la oración de los indígenas, la madre tierra escuchó todo esto y por eso encontraron a los niños.



“Yo lloro de alegría al saber que los encontraron y ahora de verlos, los niños están acabaditos, pero ya recuperé el hueso de mi hija”, quien hace cuarenta días falleció en el accidente de la avioneta en la selva Amazónica.



Agradeció a las personas que rezaron mucho y le dieron ánimo y “yo como abuela oré mucho mentalmente y agradezco también al presidente Gustavo Petro, a los militares y a las comunidades indígenas que ayudaron a buscar a mis nietos”.



Del futuro de sus nietos, dijo que por ahora lo más importante es su salud.



Aún se desconoce el parte médico de los menores. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y la directora del Icbf, Astrid Eliana Cáceres, ya se encuentran en el hospital militar para revisar el estado médico de los cuatro niños y hablar con sus familiares.

El momento exacto en que los niños son bajas en camillas al llegar a Bogotá. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

