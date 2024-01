Festival ExCentrico: en Cartagena la danza y otras artes se toman la periferia  

Este 25 de enero inicia en Cartagena de Indias el Hay Festival, el encuentro de las letras y las ideas, que convoca a escritores y lectores para hablar las obras y de temas de actualidad.



El Colegio del Cuerpo, la compañía de Danza Contemporánea se une a esta celebración con el Festival ExCentrico que busca llevar la danza y otras expresiones artísticas a escenarios alternativos en la periferia de la ciudad.



En esta oportunidad el Festival ExCentrico tendrá presentaciones en el Centro Histórico y llegará al corregimiento de Pontezuela, donde el Colegio del Cuerpo, dirigido por el maestro Álvaro Restrepo, tiene su sede.

El Colegio del Cuerpo ha puesto en escena cerca de mil bailarines de todas las regiones del país y extranjeros. Foto: Archivo/ El TIEMPO

El Festival ExCentrico inicia este jueves 25 de enero en la Iglesia San Pedro Claver del Centro Histórico

A las 3 pm con la presentación de ´Danza Sacral’, ‘Coronadas’, ‘Stabat Mater’ y ‘La Quietud de los pájaros’.



En El Baluarte de San Francisco Javier a las 6 pm habrá la presentación de fragmentos de obras ya clásicas en el repertorio de la compañía de danza.



El viernes 26 de enero Excentrico se toma a Pontezuela, en la sede del Colegio del Cuerpo.

El Colegio del Cuerpo es una corporación sin ánimo de lucro que apoya niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad en todo el país, incluso extranjeros, a través del arte y la danza. Foto: Colegio del Cuerpo

De 10:30 am a 11:00 am se presentará Itinerario de danza.

De 11:30 am a 1 pm Dos volcanes y un laberinto (homenaje a Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez).

De 3 pm a 3:30 pm Itinerario de danza.

De 3:45 a 5 pm: ‘Coronadas’, ‘Frágil’, ‘Medea de Indias’.



El Sábado 27 de enero será el cierre magistral en Pontezuela

10:30 a 11:00 am: Itinerario de Danza

10:30 a 12:30 pm: El Camino Hambriento, con la participación de niños y jóvenes de los semilleros del Colegio del Cuerpo.

3:00 a 3:30 pm Itinerario de danza

3:45 a 5 pm: Espíritu de Pájaro.

El aporte para este proyecto es de 60 mil pesos por persona, que incluyen el transporte ida y regreso desde el Parque Apolo en el barrio el Cabrero hasta la sede del Colegio del Cuerpo en Pontezuela. Así como el ingreso a las presentaciones.

