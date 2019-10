¿Adiós al examen de próstata? Acá le contamos de qué se trata

En 2018 se presentaron 3.166 muertes por el cáncer de próstata y 12.712 casos nuevos.

En este sentido, este es el cáncer que se presenta con más frecuencia en los hombres.

En estaoportunidad, las 'Fake del Face' se dio a la tarea de verificar una cadena que circula en WhatsApp que asegura que los hombres ya no deberían realizarase el examen de próstata.

"El Grupo de Trabajo de Medicina Preventiva de Norteamérica anunció hoy que la recomendación de que los hombres se hagan rutinariamente el chequeo del cáncer de la próstata, ya no va más."



Esto, dice la cadena, porque según el grupo de expertos, " los perjuicios producidos por el tratamiento del cáncer son mucho mayores que los beneficios obtenidos por encontrarlo temprano, por lo que este sería el fin del chequeo del cáncer de la próstata".



Si bien es cierto que ese concepto se emitió por el Grupo de Trabajo de Medicina Preventiva de Estados Unidos, esto fue en 2012 y generó polémica entre los especialistas en la materia.



EL TIEMPO consultó con el doctor Eduardo Ferro, urólogo (Fundación Puigvert), quien aseguró que, desde su punto de vista, sí es necesario realizar chequeos médicos periódicos que permitan el diagnóstico temprano del cáncer de próstata.



"El estudio de la glándula de la Próstata se realiza con el PSA (Antígeno Prostático Específico) no tan específico como desearíamos para que con esta prueba se pueda detectar enfermedad maligna prostática, por ello debe acompañarse con el examen del tacto rectal, la ecografía transrectal o vesico prostática. Estos tres elementos constituyentes el ‘Screening’ inicial para enfocar esos posibles cambios celulares de la glándula", asegura el doctor Ferro.



Adicionalmente, la próstata, como toda glándula, con el paso del tiempo atraviesa por un proceso de reestructuración de las funciones del tejido celular y, según el experto, es indispensable identificar dichos cambios de carácter morfológico.



Así, se dispondrá de las siguientes pruebas necesarias para identificar el estadiaje de la posible presencia de Cáncer o no de próstata:

1. Biopsia prostática

2. RNM multiparamétrica: para especificar el grado de afectación celular y estructural de la glándula y así asumir la decisión terapéutica o el seguimiento médico del paciente.

Por otra parte, según el portal Robotic Oncology, el doctor David Samadi, destacado experto en cáncer de próstata, expresó su desaprobación con el concepto que emitió en su momento el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos en contra de las pruebas de PSA para hombres sanos, pues, según él, la prueba de PSA ha reducido la tasa de mortalidad por cáncer de próstata en un 40% en las últimas decadas y "alejar a los hombres de la única herramienta disponible para la detección del cáncer de próstata, la prueba de antígeno prostático específico (PSA), es peligroso y, a la vez, irresponsable".

En conclusión, a pesar de que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos sí emitió ese concepto como dice la cadena de WhatsApp, no existe un consenso entre especialistas.

Antes de compartir esta información con sus amigos o seres queridos, recuerde consultar con su médico.

