La exalcaldesa del municipio Policarpa, Claudia Cabrera Tarazona, denunció haber recibido amenazas por parte de integrantes de un grupo armado ilegal en esta zona de Nariño.



Por ello, ella como sus padres debieron abandonar la localidad para proteger sus vidas y poner el caso en conocimiento de las autoridades competentes.



La exmandataria se siente desterrada por los ilegales.

“A mí y a mi familia nos sacaron de Policarpa”, sostuvo la ahora líder social y promotora de paz en esa jurisdicción del norte del departamento, donde los grupos al margen de la ley desde hace más de tres décadas se disputan las rutas del narcotráfico y el control del territorio.



“A mí me declararon objetivo militar”, indicó después y dijo que eso sucedió pocas horas después de haber dado unas declaraciones a un medio de comunicación, acerca de un video que mostraba a varios alzados en armas paseando tranquilamente por las calles del corregimiento Madrigal, en zona rural de Policarpa, y a pocos metros de una estación de Policía.



Al reaccionar sobre ese lamentable episodio que puso en evidencia, nuevamente, cómo las comunidades indefensas están a merced de los violentos, la líder se preguntó: “¿Por qué la Policía no actúa?”.



Seguidamente planteó que “en estos municipios se debe fortalecer la institucionalidad, uno de los compromisos del acuerdo de paz, precisamente, era crear unas estaciones de Policía en los lugares donde antes eran ocupados por los grupos al margen de la ley”.



Hoy, reconoció sentirse muy ofendida por la actitud del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, “por qué cómo es posible que se esté hablando del cese al fuego bilateral, para que los bandidos salgan a amenazar a la gente de bien, a amenazar a quienes hemos trabajado por la paz y que no haya normas ni reglas claras al respecto”.



Precisó que las amenazas las recibió a través de mensajes el pasado 12 de enero, dos días después de haber hecho esa afirmación.



“Iban a secuestrar a mi mamá en Policarpa, me toco sacarla a ella y a mi papá de allá”, comentó y precisó después: “Yo soy una mujer muy fuerte, yo no como de cuentos, a mí me mandaron mensajes y yo les dije no señores, yo soy una mujer que he trabajado incansablemente por la paz”.



Después de haber sorteado esta difícil circunstancia, decidió poner la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación y dialogó también con el equipo del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.



"Supuestamente habló con estos grupos, le habían dicho que no se iban a meter conmigo, pero yo no como de palabra”.



Una vez más defendió su gestión como alcaldesa y resaltó el aprecio que se ha ganado de las comunidades en los últimos años por su trabajo comunitario.



“Fue un trabajo impecable, que dejó en alto a Nariño y a Colombia, entonces cuando hay intereses políticos, siempre buscan sacar a la persona de allá”, sentenció.



Las autoridades indicaron que detrás de las amenazas está el grupo armado organizado 'Franco Benavides', una disidencia de las Farc al frente de la cual se encuentran los alias Yeison y El Quinto.



Hizo énfasis en que su misión de ahora en adelante es la de construir la paz y la reconciliación en la región.



Sobre la paz total que propone el presidente Gustavo Petro manifestó: “Le apostamos a una Colombia en paz, pero no esa paz que están buscando en el momento, así no es, cuando hay un cese al fuego tiene que haber unas reglas y normas claras, también tienen que haber unos protocolos claros”.



PASTO