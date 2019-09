Así va el reintegro de los dineros de valorización en Armenia

Tras conocerse los términos del preacuerdo al que llegó la Fiscalía con la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, también se hizo público que de los casi 20 mil millones de pesos que fueron desviados de las cuentas del municipio hacia particulares, solo se han reintegrado unos 1.300 millones de pesos por parte de dos personas.

Durante la reciente audiencia en el caso de la exmandataria del partido Liberal, la fiscal reveló que el desfalco a la ciudad fue de unos 20.000 millones de pesos de los cuales Valencia habría recibido poco más de 2 mil millones de pesos. Su esposo Francisco Javier Valencia casi 7 mil millones de pesos, los contratistas Fernando Diez Cardona 6 mil millones de pesos y su esposa Luz Maribel Ramírez Patiño 250 millones de pesos, y Hernán Moreno Pérez 1.750 millones de pesos. Mientras que el exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Sebastián Congote 40 millones de pesos.



La exalcaldesa Valencia ya devolvió 1.050 millones de pesos a las cuentas de Armenia y Luz Maribel Ramírez 250 millones de pesos. Sin embargo, llamó la atención que el dinero faltante por parte de Valencia fue respaldado ante el municipio (victima en el caso) por su padre Luis Emilio Valencia (codeudor) con títulos valores y éste fue aceptado por la Alcaldía.



“Aspecto sobre el cual el suscrito tiene su reparo pues la garantía es personal y en este caso no tiene ninguna garantía real, esperamos que la Fiscalía y la misma Alcaldía hagan efectivo el recaudo del otro 50 por ciento”, dijo el juez primero durante la audiencia donde la exalcaldesa fue condenada a seis años de prisión.



Por su parte el alcalde de Armenia, Óscar Castellanos, manifestó que “cuando uno no tiene recursos para pagar los padres asumen el pago. Alguien tiene que pagar, y hasta donde sé los recursos de don Emilio Valencia son recursos personales e independientes a los que maneja la doctora Luz Piedad, pero ese no es tema mío, a mí me corresponde velar porque se haga el debido recaudo”.



Según la directora del Departamento Jurídico de la Alcaldía, Debi Duque, la Fiscalía estableció a través de expertos peritos financieros los montos de la apropiación a la que cada uno de los implicados habría llegado. “En el caso de la exalcaldesa fue de 2.100 millones de pesos y efectivamente ella reintegró el 50 por ciento y garantizó reintegrar el otro 50 por ciento por eso el juez finalmente aceptó el preacuerdo”.



Añadió que ningún otro de los implicados ha hecho preacuerdo y por lo tanto no han devuelto dineros. “El esposo de la exalcaldesa (Francisco Valencia) no hizo preacuerdo, aceptó cargos simplemente y no le obligan a hacer un reintegro, no obstante, el municipio tiene la oportunidad de iniciar un incidente de reparación en su contra, pero por vía de perjuicios”, dijo Duque.



Como se recordará, Valencia fue el ‘cerebro’ del desfalco.



Y finalmente informó que la Alcaldía no ha iniciado proceso de reclamación ante las aseguradoras porque “no sabemos si hubo o no un buen manejo del anticipo de los contratos 012 y 031 de valorización y estamos haciendo la actuación administrativa y no tenemos todavía la decisión”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO

ARMENIA