Exalcalde Ospina, adelante en intención de voto para Alcaldía de Cali

Si las elecciones para alcalde de la ciudad de Cali fueran hoy, quien obtendría más votos sería el exalcalde y exsenador de Alianza Verde Jorge Iván Ospina, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, revelada en la noche de este martes por el Noticiero CM&.

En el estudio de opinión, hecho con la aplicación de 600 encuestas, Ospina es primero con el 29 por ciento de la intención de voto, seguido por el empresario del chance y repitente como aspirante, Roberto Ortiz, con el 21 por ciento; el exconsejero presidencial para la Reintegración Alejandro Éder, con el 6 por ciento, y el exsecretario de Salud Alexánder Durán, con el 2 por ciento.



Los siguen Michel Maya, Roberto Rodríguez, Francined Cano y Ray Charrupi, cada uno con el 1 por ciento. Diego Sardi y Danis Rentería, otros dos aspirantes, marcan 0 por ciento. En blanco votaría el 5 por ciento. El 18 por ciento no votaría por ninguno. El ‘no saben o no responden’ llega al 15 por ciento.

En Bucaramanga, Beltrán por delante de Anaya

Una encuesta de las mismas características se aplicó en Bucaramanga, donde la lista de aspirantes a la Alcaldía es bastante más larga. La pregunta fue: si los candidatos a la Alcadía de Bucaramanga fuera estos -y se enlistaban-, ¿por cuál de ellos votaría usted?



El resultado muestra en la punta al exconcejal del Partido liberal y ahora líder del movimiento Podemos Jaime Beltrán, con el 9 por ciento de la intención de voto, seguido por el excongresista Fredy Anaya, con el 6 por ciento.



Después está el bloque de Claudia Lucero López, Juan Carlos Cárdenas y Sergio Isnardo Muñoz, cada uno con el 3 por ciento.



Luego, con el 2 por ciento cada uno, figuran Jhan Carlos Alvernia, Chucho Saavedra, Ludwig Mantilla, Luz Elena Mojica, Carlos Sotomonte, Édgar Suárez y Gigio Vera.



Con el 1 por ciento cada uno, los siguen: Pedro Nilson Amaya, Jorge Figueroa, Sergio Prada Marín, Fabián Oviedo, Jorge Flórez Polo, Édgar Higinio Villabona, Quintín Herrera, Arial García, Johana Chávez, Esther Vega y Miguel Ángel Pedraza. Jorge Eduardo Gutiérrez aparece con 0 por ciento.



El voto en blanco llegó al 6 en esta pregunta. No votaría por ninguno, 29 por ciento y el 16 por ciento de los encuestados dijeron que no sabían por quién votar o no quisieron responder.

