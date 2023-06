Fabio Leonardo Otero Avilés, alcalde del municipio de Tierra Alta (Córdoba), en el Alto Sinú, en el período 2014 – 2019, es investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación, por la presunta responsabilidad en la muerte de la líder social, María del Pilar Hurtado Montaño.



Para la entidad se convierte en el primer funcionario público elegido popularmente que es acusado disciplinariamente por no proteger a una lideresa social, quien denunció amenazas de muerte y posteriormente resultó asesinada.

La lideresa María del Pilar Hurtado Montaño fue asesinada el 21 de junio de 2019, hace cuatro años y los sicarios actuaron delante de su hijo menor de edad. En ese momento un video con la situación fue mostrado nacionalmente.



En el video se mostraba al niño llorando desconsoladamente, con el cuerpo de su madre al lado, lo que se hizo viral a través de las redes sociales.



“Para los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, la noticia es muy importante, porque por primera vez la Procuraduría General de la Nación profiere un pliego de cargos contra un ex alcalde y ex secretario de gobierno, por las presuntas omisiones en la garantía de la vida e integridad personal de la lideresa social, María del Pilar Hurtado”, indicó la entidad.

Recicladora y líder

María del Pilar Hurtado Montaño trabajaba como recicladora en la zona periférica de Tierra Alta y además defendía a las familias que reclamaban la posesión de una tierra que al parecer habían invadido.



La tierra donde se ubicaron las familias era propiedad del padre del alcalde investigado, por lo que la Procuraduría General de la Nación también abrió investigación contra Fabio Otero Avilés, por un posible conflicto de intereses.



La investigación disciplinaria también se abrió en contra de Willington Ortiz Naranjo, quien ejercía la función de secretario de gobierno en la administración del señor Fabio Otero Avilés, por tener de igual manera presunta responsabilidad en la muerte de la líder social.

María del Pilar Hurtado Montaño, tenía 34 años de edad y aunque su nombre de pila no aparecía en un panfleto, familiares y amigos reconocieron que sí estaba amenazada. Foto: Archivo particular

La situación y las amenazas

Las familias que defendía la lideresa María del Pilar Hurtado Montaño estaban integradas en su gran mayoría por mujeres cabeza de hogar, quienes reclamaban la propiedad de la tierra.



Las autoridades indicaron que por el trabajo de defensa de las mujeres que hacía María del Pilar Hurtado recibió un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, donde la amenazaron de muerte.



Las pruebas aportadas a la Procuraduría general de la Nación por los investigadores en Córdoba indicaron que la muerte de la señora María del Pilar fue ejecutada por un sicario al servicio de un comando del grupo armado ilegal, por haber invadido y reclamado una tierra que no era de su propiedad.



Dijeron que entre las pruebas aportadas figuran testimonios de personas que tuvieron vínculos con el Clan del Golfo, grupo armado ilegal que opera en la zona de Tierra Alta.



“La Procuraduría logró establecer en su análisis que María del Pilar Hurtado era una lideresa social reconocida por esa administración municipal, que ya había asistido oficialmente al menos a una reunión citada por el alcalde y no una extorsionista como habrían tratado de hacerla ver sus verdugos para justificar su muerte”, dice en su informe la Procuraduría.

Juana Montaño, madre de María del Pilar Hurtado, reacciona con tristeza durante el velatorio de su hija, la lideresa social asesinada. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Presunta omisión

Supuestamente la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación señala que hubo una omisión de la administración municipal en la protección de la vida de la líder social María del Pilar Hurtado, que no se trazaron estrategias y que no se pusieron en marcha acciones que permitieran conservar el orden público en la región.



“Al exalcalde Otero Avilés se le endilgó un segundo cargo por posible conflicto de intereses, al haber intervenido, -Por acción u omisión- en un asunto en el que su padre tenía un interés particular y directo, como lo era la invasión del predio de su propiedad”, anotó la Procuraduría.



Para la Procuraduría General de la Nación, las faltas de los funcionarios fueron calificadas de manera preliminar como graves, a título de culpa gravísima, ya que los funcionarios investigados habrían cometido una desatención elemental de sus obligaciones y funciones.



Este medio trató de comunicarse con el ex alcalde Fabio Otero Avilés, pero no respondió a los mensajes enviados a su celular.



Actualmente Fabio Leonardo Otero Avilés estaría haciendo proselitismo político con el objetivo de ser candidato nuevamente a la Alcaldía de Tierra Alta, en Córdoba