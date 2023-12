Exalcalde de Sincelejo fue suspendido por la Procuraduría por irregularidades en salud

Jacobo Quessep Espinosa, exalcalde de Sincelejo (capital del departamento de Sucre), quien desempeñó su labor durante el periodo 2016-2019, fue suspendido por la Procuraduría por irregularidades en procesos de contratación, así lo informó la entidad el pasado miércoles, 13 de diciembre.



De conformidad con el comunicado de la Procuraduría General de la Nación, el funcionario "desatendió sus deberes funcionales en desarrollo de los procesos contractuales de prestación de servicios para el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC)".



La investigación de la entidad evidenció que al momento de contratar el PIC, Quessep realizó el convenio bajo la modalidad de prestación de servicios con personas naturales y no como lo dicta el orden de priorización establecido.



El correcto orden para contratar establece que se debe hacer con una institución pública y/o privada en materia de salud. Sin embargo, el exalcalde de Sincelejo otorgó los contratos a enfermeros, biólogos, zootecnistas y administradores en salud, por valor de $ 265’935.500.

​

¿Qué resolución incumplió el exalcalde de Sincelejo?

Según la Procuraduría, Quessep incumplió la Resolución 518 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se dictan las disposiciones en relación con la gestión de la salud pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del PIC.



Además, en la resolución se especifica que el tipo de negocios jurídicos que llevó a cabo el exalcalde deben celebrarse de manera prioritaria con las Empresas Sociales del Estado de su jurisdicción que tuvieran la capacidad técnica y operativa, incluyendo las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) indígenas.



Por lo tanto, la entidad señaló que "con su actuar irregular, quien se desempeñó como primera autoridad del municipio, generó desfinanciamiento y afectación de la sostenibilidad de las Empresas Sociales del Estado, que eran potenciales ejecutoras de las actividades del citado plan, tales como la prevención y promoción de la salud".



De esta manera, el Ministerio Público calificó la falta que cometió el exalcalde de Sincelejo como grave, a título de culpa gravísima, debido a que violó reglas de obligatorio cumplimiento.



¿Cuál será la sanción impuesta al exalcalde?

La Procuraduría informó que la sanción impuesta a Quessep se convertiría en salarios, según lo devengado para la fecha de los hechos, pues en el momento no se encuentra desempeñando como funcionario público.



No obstante, aún no ha sido fijada la cantidad de salarios que le será impuesta por la entidad.

