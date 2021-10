A prisión exalcalde de Mistrató por secuestro de mujer y su bebé

El juez segundo con función de control de garantías de Belén de Umbría (Risaralda) dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exalcalde de Mistrató, Francisco Javier Medina Carvajal y sus dos hermanos Jorge Eduardo y José Augusto Medina Carvajal porque presuntamente secuestraron a una mujer y su hija durante casi un año.



El exmandatario estuvo al frente de la Administración de la localidad de Mistrató entre 2016 y 2019, sin embargo, los hechos ocurrieron a finales de 2014 cuando los procesados habrían solicitado en arrendamiento la finca Santafé, ubicada en una zona de interés para la explotación de los recursos naturales.



La propietaria del inmueble, quien habitaba el lugar junto a su pequeña hija de 15 meses, se rehusó a arrendar el predio, de ahí que, según la investigación de la Fiscalía, los sindicados iniciaron una serie de amenazas que luego habrían terminado en el secuestro de la mujer y la menor durante unos 10 meses.



‘’Ella relató que fue retenida durante aproximadamente un año en contra de su voluntad, cuando tenía que ir al casco urbano de la localidad siempre tenía que ir acompañada por sus captores y no podía hacer uso de forma independiente de su celular ya que era advertida que le iban a hacer algún daño. Fue obligada a realizar trabajos forzados dentro de su propia finca, sometida a malos tratos y amenazas de muerte mediante armas de fuego’’, relató el fiscal del caso durante las audiencias.



El secuestro terminó debido a que la mujer y su hija lograron escaparse de la finca durante un descuido de los captores.



‘’La seccional Risaralda de la Fiscalía con apoyo del Gaula, judicializó al exalcalde de Mistrató, Francisco Javier Medina y a sus hermanos presuntamente implicados en los delitos de concierto para delinquir, secuestro y desplazamiento forzado.



Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados habrían querido tomar en arriendo el predio para realizar explotación ilícita de recursos naturales’’, señaló el director de la Fiscalía Seccional Risaralda, Manuel Arias.



Pese al material probatorio presentado por la Fiscalía, los tres implicados no aceptaron los cargos que les imputaron.



La propietaria no pudo regresar a su finca debido a que estaba bajo el dominio de los implicados y además le prendieron fuego a la vivienda, lo que la obligó a desplazarse de la zona e ingresar al programa de Restitución de Tierras en calidad de desplazada.



Adicional a esto, el predio habría sido explotado ilícitamente causando graves afectaciones al medio ambiente.





