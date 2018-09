Revocan medida de aseguramiento en contra de exalcalde de Maicao

Un Juez con funciones de Control de Garantías del municipio de Maicao, La Guajira, revocó la medida de aseguramiento en contra del exalcalde de esta localidad, Ovidio Mejía Marulanda, tras ser imputado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en grado de determinador y financiamiento de grupo delincuencial.

La medida fue derogada por el Juez Segundo Promiscuo municipal de Maicao, Vladimir Daza Hernández, luego de haberse desvirtuado las pruebas presentadas por la Fiscalía. Dos días demoró la audiencia de revocatoria directa solicitada por la defensa, con el propósito de debatir los argumentos esbozados por este organismo.



Mejía, quien no asistió a la audiencia, permaneció cinco meses privado de la libertad en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como ‘La tramacua’. Se espera que este miércoles salga libre, una vez se surtan todos los trámites requeridos ante el Inpec.



La medida fue apelada por la Fiscal Yenis Ortiz Landino, la cual deberá ser resuelta por un Juez de Circuito, sin que esto afecte la plena libertad del excandidato a la Cámara, ya que la apelación tiene efectos devolutivos y no suspensivos.



“Siempre estuvimos optimistas, confiando en Dios en que se iba a hacer justicia, hoy la familia se encuentra unida, recibiendo la noticia con mucha satisfacción”, aseguró su hija Mariacela Mejía, luego de conocer la medida.



El exalcalde fue capturado en su residencia el 26 de abril, tras haber sido vinculado a la organización criminal liderada por Marcos de Jesús Figueroa García, dedicada a la extorsión, contrabando de gasolina y narcotráfico en los departamentos de la Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena.



En esa oportunidad seis personas fueron capturadas entre ellas un hijo y un sobrino de ‘Marquitos’ Figueroa, quienes manifestaron no conocerlo.

ELIANA MEJÍA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

RIOHACHA