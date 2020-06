Exreina de Carnaval habría violado cuarentena por ir a feria ganadera

El secretario de Gobierno del Magdalena, José Humberto Torres solicitó se investigue a la ex reina del Carnaval de Barranquilla e influencer Marcela García y a varios miembros de su familia por aparentemente violar la cuarentena nacional para participar en un evento -también prohibido- que se estaría organizando en el municipio de El Piñón.

El funcionario departamental hizo un pronunciamiento en su cuenta de Twitter, que acompañó con el video subido por la propia Marcela, quien se pone en evidencia al contarle a sus seguidores el viaje familiar que se encontraba realizando desde Barranquilla con destino al pueblo del Magdalena.



“Hemos solicitado a @PoliciaMagdalen verificar está información y permisos de movilidad de estas personas para su ingreso al departamento del Magdalena. Nadie está por encima de la Ley”, expresó Torres.



En la grabación, la influencer sale acompañada en su carro de Sergio Chams, promotor de boxeo. Igualmente en el asiento de atrás se encuentra su cuñada Isabela Chams, también ex reina del carnaval.



En otro vehículo que también aparece en el video publicado por Marcela en su cuenta de Instagram, se alcanzan a ver sus papás: Mireya Caballero y Augusto García.



A las autoridades del Magdalena les llama la atención que Marcela García con mucha emoción anuncia que su viaje que se hace a través de ferry por el río, tiene como propósito participar en una feria ganadera.



“Vamos a Piñón City, porque hay un sorteo de vacas y yo me voy a volver ganadera”, dice Marcela, quien muestra con orgullo a las otras cinco personas que la acompañan en este desplazamiento que no está permitido por la emergencia de salud que afronta el país.



El Secretario de Gobierno dijo que se está revisando si este grupo familiar ingresó o no al departamento y establecer qué tipo de evento es al que pretende participar.

En ese sentido, recordó que “no existen permisos para actividades de esta naturaleza, por esa razón no entiendo a qué tipo de feria se refieren en la grabación”.



Lo que si confirmó el funcionario, es que Marcela y su familia violaron al menos las normas que establecen el número de personas por automotor.



“En este video se ve claramente que hay tres personas por vehículo, lo que indica que que se incumple con el 35% que se permite en la actual normatividad por el Covid”, agregó.



Finalmente, José Torres dijo que de constatarse la irregularidad por parte de esta familia del Atlántico, serán expulsados del departamento y se le impondrá la respectiva sanción

Por ROGER URIELES

Para EL TIEMPO Santa Marta

​@rogeruv