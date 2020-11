Ex gobernadora de Córdoba habría cedido 100 mil hectáreas a Antioquia

El 13 de noviembre de 2019, la entonces gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, firmó un acta de entendimiento dentro del proceso de deslinde territorial que por años ha mantenido en disputa ese departamento con Antioquia.



El caso no tendría novedad alguna sino fuera porque al término de la reunión se da por entendido que Córdoba cederá 100 mil hectáreas de su territorio en la zona limítrofe con los antioqueños.



El caso genera más suspicacia porque dicha acta no reposa en el informe de empalme que debió hacer la ex gobernadora con el entrante mandatario Orlando Benítez Mora, quien hace poco descubrió el documento.



A eso se suma, que la gobernadora Devia, quien estaba en calidad de designada por el gobierno nacional para culminar el período del destituido Edwin Besaile, asistió a la sesión de entendimiento organizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sin la compañía de ningún asesor cordobés experto en el conflicto limítrofe ni los alcaldes de los municipios colindantes.



“Aquí está el acta donde firmó en su momento la encargada (gobernadora) Sandra Devia, que la firman también delegados de la Gobernación de Antioquia, la firman los alcaldes de Apartado, de Carepa, de Arboletes, una comisión de deslinde, delegados de Ituango, pero nadie del departamento de Córdoba”, denunció Orlando Benítez.



Dijo que lo que Córdoba tiene en juego con Antioquia en materia limítrofe no solo es expansión en tierras. Las 100.000 hectáreas en disputa comprometen a 21 municipios y guardan una importante riqueza natural.



“La propuesta de límites trazada el 13 de noviembre, a pocos días de culminar su gestión, la gobernadora en propiedad de entonces, la aceptó de manera clandestina y deja muchas dudas, no se hizo desde 1959 y en 20 días se aceleró la propuesta”, advirtió Benítez.



Como el acta firmada por Sandra Devia no está en firme, se puede apelar y anular, proceso que sigue adelantando la Gobernación de Córdoba por todas las instancias jurídicas necesarias.



Exfuncionaria responde

Al ser consultada en torno a la firma del documento del 13 de noviembre ante el Igac, la ex gobernadora Sandra Devia, dijo que “esa es un acta con un cronograma para trabajar en el deslinde y amojonamiento en el diferendo limítrofe entre Sucre, Córdoba, Antioquia y Bolívar. Eso tiene que hacerlo el Igac y tiene que ir al Congreso. Tiene que ser ley de la república y no se hizo ninguna propuesta o planteamiento en torno a la división territorial”.



Negó haber actuado en desproporcionalidad al territorio cordobés.



“Así que ni se ha entregado una porción de tierra de Córdoba a Antioquia, ni se ha definido nada al respecto, ni se planteó nada de parte nuestra. Simplemente se agendó el cronograma de visitas técnicas al territorio para ver el deslinde y amojonamiento por parte del Igac. En distintas mesas técnicas que se van a desarrollar y donde van a participar todos los departamentos incluidos”, aseveró.



Reconoció que ningún gobernador puede, mediante un acta, entregarle tierras a otro departamento. “Eso es imposible materialmente, legalmente y jurídicamente”.

Unicor dispuesta a mediar

El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, dispuso de la Facultad de Ciencias Básicas, a través del programa de Geografía, para mediar en la defensa del territorio cordobés.



Indicó que su institución ha estudiado por años el conflicto limítrofe y mantiene toda la información requerida para destrabar la coyuntura territorial.



“La sugerencia a nuestros gobernantes es que se asesoren con un equipo técnico y competente, geógrafos y demás profesionales y desde la Universidad de Córdoba ofrecemos el acompañamiento y todos nuestros conocimientos”, indicó Jairo Torres.

Detalló parte del terreno en disputa y los productos naturales y minerales que allí se pueden explotar.



“Son cuatro tramos en conflicto y no es solo territorio, esa es la zona más rica en términos de recursos naturales del departamento de Córdoba. No es un conflicto de baja monta”, sostuvo el académico.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería