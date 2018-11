Ex Farc custodia cultivos de marihuana en Los Montes de María

Fuertemente armados, Jader Manguera, un exFarc, y 20 hombres más custodian cultivos de marihuana en la alta montaña de los Montes de María, en los departamentos de Sucre y Bolívar.



Solo en el municipio de Ovejas (Sucre), las comunidades campesinas de la región denuncian cultivos de la hierba en los corregimientos de Don Gabriel, La Peña, El Floral, y las veredas de San Francisco, Arenas del Sur, y El Oso.

“Hace menos de un mes se descubrió una caleta con material bélico en la vereda Alemania, y en el último año hemos realizado al menos 5 consejos de seguridad, porque que los cultivos de marihuana vienen en aumento, incluso en patios de viviendas”, denuncia el alcalde de Ovejas Mauricio García Cohen.



"Lo que más nos preocupa es que cada vez esos cultivos están cerca al casco urbano, vea: Don Gabriel está a 40 minutos y la Peña y El Floral a 15 minutos", denuncia un habitante de Ovejas.



Según la gente de Ovejas, los cultivos son custodiados por un ex hombre fuerte del frente 35 de las Farc: Jader Manguera, hoy al mando de 20 hombres.

Jader Manguera, un exFarc, y 20 hombres más, custodian los cultivos de marihuana Foto: archivo particular

"Vienen jíbaros de otros municipios como el Carmen San Pedro, Palmitos, Corozal y Sincelejo en busca de 'su mercancía', y todo eso está generando disputas entre microtraficantes", dicen en las calles de Ovejas donde además denuncian que se está disparando el consumo de drogas entre los jóvenes.



"En San Francisco, vereda de Ovejas, venden las panelas de marihuana en una casa que es custodiada por milicianos, y hasta allá llegan los expendedores de las poblaciones cercanas”, dice otro de los habitantes del municipio sucreño.



Labriegos de la región hablan de unas 20 hectáreas de marihuana escondidas en la alta montaña montemariana entre plantíos de yuca, ñame y maíz.



“Solo en el casco urbano y alrededores hay al menos 65 expendio s de droga”, denuncian en Ovejas.



Colosó y Chalán son los otros dos municipios amenazados por este flagelo.

El director de seguridad de la Gobernación de Bolívar, José Ricardo Ardila, asegura que ha conocido de las denuncias perro que la gente no se atreve a entregar los puntos exactos.



"Armada, policía y ejército nos han dicho que en los Montes de María no se presentan fenómenos de narco ni microtráfico, acá no hay presencia del Clan del Golfo ni del ELN pero pedimos a las comunidades que nos señalen exactamente las zonas amenazadas por este flagelo, es más ofrecemos hasta 5 millones de pesos por información sobre cultivos y microtraficantes", señala Ardila.



Esta región golpeada históricamente por el conflicto armado teme que alias 'manguera' custodie estos cultivos para el temible Clan del Golfo.





