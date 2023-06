Por segunda vez, Lina Marcela Isaza de 34 años, le está solicitando a su EPS Saludtotal la autorización para su eutanasia, debido a que lleva 6 años soportando un intenso dolor generado por el síndrome de Sudeck o síndrome regional doloroso complejo (SRDC). Esta enfermedad neurológica se produce por una reacción equivocada del organismo luego de traumatismos, fracturas, virus, entre otros.



Puede leer: La historia de Miguel Ángel, hincha de Millonarios que cumplió su sueño antes de morir



Isaza le contó a este medio que el 28 de agosto del 2018 fue arrollada por un vehículo mientras se desempeñaba como reguladora de tráfico en un tramo de la vía entre La Virginia y Viterbo, en Risaralda.

Facebook Twitter Linkedin

Tiene un esposo y dos hijos. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Mi cuerpo está agotado, he pasado por mucho dolor y ya no aguanto, no soporto más dolor ni que me hagan nada más porque a veces es tanta la agonía que no puedo ni dormir ni comer tranquila”, FACEBOOK

TWITTER

Inicialmente le diagnosticaron una fractura en la clavícula izquierda, pero debido a que el intenso dolor no desaparecía le practicaron varios tratamientos y exámenes hasta que un año después un neurólogo del hospital universitario San Jorge de Pereira le diagnosticó el síndrome y le informó que ya no tenían mucho por hacer por ella pues la enfermedad estaba muy avanzada.



“En la etapa en la que estoy mi cuerpo está agotado, he pasado por mucho dolor y ya no aguanto, no soporto más dolor ni que me hagan nada más porque a veces es tanta la agonía que no puedo ni dormir ni comer tranquila”, relató la mujer.



Y agregó que “ya en esta etapa de mi vida, son 6 años de espera, de súplicas y de ruegos pidiéndoles a los médicos que hicieran algo por mí y que ellos cerraran los oídos a lo que les suplicaba, estoy cansada, lo único que quiero es descansar”, dijo Isaza.



Aunque contó que su familia, integrada por su esposo, dos hijos de 14 y 9 años y su mamá, no está de acuerdo con su decisión debido a sus creencias religiosas, ella considera que ya no puede soportar más dolor.



Lea también: En el país la eutanasia se multiplicó por veinticuatro en los últimos ocho años



“Yo sigo creyendo en Dios y sé que me apoya en esta decisión que tomé, me ha ayudado para que todo se dé. Le entregué esta decisión, Él sabe todo lo que yo he pasado, muchas veces me amanezco sin dormir porque no soporto la cama del dolor”, narró.



La mujer contó que ya no hay medicamentos que le ayuden y que incluso la morfina no calma su dolor.

Facebook Twitter Linkedin

No puede dormir en las noches, y no volvió a trabajar luego del accidente. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Yo sigo creyendo en Dios y sé que me apoya en esta decisión que tomé. Él sabe todo lo que yo he pasado, muchas veces me amanezco sin dormir porque no soporto la cama del dolor” FACEBOOK

TWITTER

El conductor que la arrolló no cubrió con ningún gasto ni le prestó ningún tipo de ayuda después del accidente. Ella relató que se endeudó con un banco para costear medicamentos y para pagar los honorarios de un abogado que interpuso varias tutelas ante la EPS para que le autorizaran medicamentos y tratamientos pero que todos le fueron negados.



Actualmente está recibiendo algunos medicamentos y pañales por parte de la EPS.





Lea también: 'Espero que estés tranquila': mensaje de esposo a patinadora que pidió eutanasia

​

Lina desde ese trágico accidente no pudo volver a trabajar, pasan los días y su movilidad es más limitada, solo puede de valerse de una mano para apoyarse y poder caminar lentamente.



La mujer contó que ya no hay medicamentos que le ayuden y que incluso la morfina no calma su dolor.