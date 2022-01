Las muertes asistidas de Víctor Escobar, en Cali, y Martha Sepúlveda, en Medellín, abrieron paso al debate sobre el ‘permiso para morir’.



(Le puede interesar: ¿Por qué la eutanasia de Víctor Escobar marca un hito a nivel regional?)



Dado que estos dos pacientes son los únicos que han hecho públicas sus eutanasias, aunque no padecían unas enfermedades terminales.

Víctor eligió el viernes 7 de enero a las 7 de la noche como fecha para que se cumpliera su deseo de morir, mientras que Martha encontró su paz algo más de 12 horas después que Escobar, el sábado 8 de enero en una IPS de la capital antioqueña.



Aunque en Colombia desde 1997 fue legalizada la eutanasia, la condición para que un paciente pudiera acceder a ella era que padeciera alguna enfermedad con inminencia de muerte; sin embargo, en julio del 2021, un fallo de la Corte dio pie para que pacientes con enfermedades degenerativas también pudieran acceder a ella con la autorización de un comité de ética.



Es por esto que desde el Ministerio de Salud emitieron una resolución que indica las condiciones para acceder a la eutanasia. Sin embargo, depende del comité de cada prestadora de salud.



Para acceder al procedimiento, la voluntad del paciente debe ser expresada de manera directa por medio de una declaración verbal o escrita, y de manera indirecta a través de un documento de voluntad anticipada.



La norma establece que los requisitos para hacer la petición son la presencia de una enfermedad incurable avanzada y una enfermedad terminal o agonía.



Una vez se conoció esta sentencia de la Corte, los obispos de la Iglesia manifestaron su desacuerdo en un comunicado: “La eutanasia constituye una seria ofensa a la dignidad de la persona humana y fomenta la corrosión de valores fundamentales del orden social”.

Incluso, cuando en octubre se conoció la solicitud de Martha Sepúlveda, la Iglesia le pidió a la mujer reflexionar sobre su voluntad. “La muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso”, indicó en ese momento monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida.



(Además: Conmovedor video: habitante de calle les celebra el cumpleaños a sus perros)



En noviembre pasado, la plenaria de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley que buscaba la reglamentación del derecho a morir dignamente y fijaba unas condiciones mínimas para que las entidades de salud avanzaran en esta práctica. La iniciativa iba en el segundo de cuatro debates reglamentarios cuando esto sucedió.



Tras la aplicación de la muerte digna a Martha y Víctor, el tema volvió a generar reacciones en diferentes sectores políticos. El senador y aspirante presidencial del partido cristiano Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, le dijo “no” rotundamente a este paso, “en cualquier circunstancia”.



“Lo digno es la vida, no terminar con ella. Siempre he defendido la vida desde la concepción hasta su fin natural. Soy provida”, afirmó el congresista valluno.



Desde la orilla contraria, el senador por el Polo Iván Cepeda destacó el caso de Víctor Escobar como “el primer paciente no terminal en recibir la eutanasia en Colombia y en América Latina”, y en el caso de Martha Sepúlveda afirmó que “triunfó el derecho a la muerte digna”.



El representante a la Cámara por Cambio Radical José Daniel López, uno de los impulsores de la propuesta de reglamentar este tema en el Congreso, afirmó que los casos de Víctor Escobar y Martha Sepúlveda demuestran que “los opositores” a esta reglamentación “engañaron a la gente” cuando hundieron el proyecto de ley “diciendo que esta práctica estaba prohibida”.



REDACCIÓN EL TIEMPO