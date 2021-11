A $ 2 millones compran votos para elegir a indígenas

Indígenas de la etnia Zenú en San Antonio de Palmito, en Sucre, denunciaron la compra de votos hasta por 2 millones de pesos para elegir a los miembros del Cabildo Mayor, incluido el Cacique para Sucre y Córdoba, Ever Espitia.

La voz de alerta y la denuncia fue lanzada en el mencionado municipio durante la elección del secretario del Cabildo Gobernador Indígena. Los denunciantes aseguran que llegaron vehículos de alta gama con placas de Córdoba, al parecer comprando los votos hasta por 2 millones de pesos.



Por su parte, el miembro de la comunidad indígena que hizo la denuncia pidió reserva de su identidad.



“Nosotros los indígenas nos volvimos corruptos, elegir a un miembro del Cabildo Mayor está peor que escoger a un alcalde, gobernador, diputados o concejos, porque se corre la plata hasta en 2 millones de pesos por el voto”, mencionó.



También manifiesta que esta situación causa vergüenza entre las comunidades indígenas, que anteriormente durante las elecciones votaban y mantenían la unión.

“Los miembros de las comunidades eran quienes elegíamos y entrábamos a los sitios de votaciones, pero ahora no. Ayer hubo una elección y estaban carros de último modelo metidos en la política de nosotros los indígenas”, dijo.



Igualmente señaló que no sabe hasta dónde iban a llegar, pero que era el momento de tener una nueva administración para los pueblos indígenas de los dos departamentos hermanos.



“Como el Cacique Mayor Ever Espitia, quien tiene 12 años en el poder y todavía quiere gobernar. Creo que quiere parecerse a Madura (Maduro), o a Ortega y es hora de que entregue su administración”, señaló.

El Cacique Mayor Regional Zenú para Sucre y Córdoba es el representante legal de los resguardos, y es quien desarrolla los planes, programas y proyectos para el plan de vida para las comunidades indígenas.



Otros indígenas denunciaron además, presuntos malos manejos en la entrega de proyectos.

Compra de votos no es de indígenas

Ever Espitia, actual Cacique Mayor para Sucre y Córdoba y quien aspira a la reelección por tercer período consecutivo dijo, que la compra de votos no corresponde a los usos y costumbres del pueblo indígena.

La elección del Cacique Mayor Indígena para Sucre y Córdoba será el próximo 28 de noviembre en Tuchín, en el norte de Córdoba. Foto: Fotos Gobernación de Sucre

“Tenemos información de que hay personas haciendo ese tipo de prácticas, que para nada corresponden con las comunidades indígenas, hecho que lamentamos y que solamente refleja el interés desmesurado de algunos actores políticos del departamento, que quieren apoderarse del movimiento”, afirmó.



Explicó que algunos políticos están interviniendo y que hay actores haciendo proselitismo.



“Nosotros pedimos absoluta neutralidad e imparcialidad y que se respete este ejercicio democrático de la comunidad indígena, que no interfieran en los asuntos internos de nuestros pueblos”.



No señaló directamente al otro candidato quien aspira a ser elegido Cacique Gobernador, pero dijo que la expresión era de los mismos indígenas.



“Es lo que se está rumorando y que ya es voz populi, que están comprando a los votantes”, dijo.

Con relación a denuncias en su contra por no cumplir con los proyectos dirigidos a las comunidades, invitó a que presenten la queja ante los organismos pertinentes, llevando todas las evidencias para tomar los correctivos.



Con relación a los proyectos, expresó que contrataban una interventoría y confiaban en que se estuviera realizando un proceso apegado a la ley, acorde al contrato.



“Los conmino a que lleguen hasta el órgano competente y es ahí donde se debe resolver esa inquietud y determinar si son ciertas o no estas afirmaciones”.



La elección del Cacique Mayor Indígena para Sucre y Córdoba se hará el próximo 28 de noviembre en Tuchín, y están aptas para votar 1.460 personas. El otro candidato es Elemileth Teherán.



El Resguardo Indígena de los dos departamentos recibe recursos del Sistema General de Participación que varían de acuerdo al territorio y van entre $1.500 y $1.400 millones por año y el ordenador del gasto es el Cacique Mayor.





Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

SINCELEJO

