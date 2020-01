Estudios para viaductos Ciénaga- Barranquilla ya están financiados

Un compromiso en la construcción de la Doble Calzada Ciénaga- Barranquilla adquirió la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en el marco del debate de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República convocado en Santa Marta, por el senador Efraín Cepeda.



La funcionaria nacional, si bien reiteró que no se cuenta con los recursos para intervenir toda la carretera, dijo que en el Plan de Desarrollo del Gobierno de Duque está priorizado el estudio, diseño y posterior construcción de los viaductos en el kilómetro 19 y 28 para evitar que el fenómeno de erosión costera que allí se presenta deje incomunicada a la Región Caribe con el resto del país.

Debido a que esta obra, por todo el proceso de licenciamiento ambiental y aspectos técnicos que debe surtir, podría demorar al menos hasta el año 2021, la Ministra Orozco precisó que de manera preventiva se harán unos trabajos con Gestión del Riesgo para frenar la arremetida del mar en la vía.



“Las soluciones temporales y el costo aproximado de los viaductos lo tendremos a comienzos del segundo semestre del 2020. La idea de este Gobierno es avanzar lo más pronto en este tema y garantizar la movilidad por esta vía”, dijo al jefe de la cartera de transporte.



En cuanto al resto de la carretera, la Ministra fue enfática en precisar que se requiere de la voluntad y gestión de todos los actores involucrados para que se convierta en una realidad la Doble Calzada.



Este anuncio fue celebrado por los congresistas que integran el COT, especialmente por su presidente, el senador Iván Cepeda quien destacó “comenzamos de cero con el Gobierno Nacional y hoy vamos ya en que se contrataron los estudios para costear los viaductos del kilómetro 19 y 28 y la licencia ambiental, vamos avanzando, no bajamos la guardia en los debates, todos los meses le hacemos seguimiento porque esa vía es de carácter estratégico nacional por los puertos y todo lo que por allí se moviliza”.

Cepeda dijo que frente a esta iniciativa del Gobierno Nacional, es deber también de las instancias departamentales realizar un aporte para construir por etapas la Doble Calzada cuyo costo total supera los 1.5 billones de pesos.

La Ciénaga Grande hace parte del proyecto. Foto: Roger Urieles Velasquez

Ciénaga Grande

Otro de los temas que convocó a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado en Santa Marta, fue el estado actual de la Ciénaga Grande de Santa Marta y lo que se viene haciendo desde la Nación y la Región por su recuperación.



Al respecto, el senador Iván Cepeda, manifestó que desde el 9 de mayo del 2018 se vienen denunciando las irregularidades que suceden en este complejo lagunar y que han contribuido a su deterioro ambiental.



“El agua dulce que debería servir para la flora y la fauna, viene siendo desviada por terratenientes que se están quedando con ella y todavía no pasada nada”, manifestó el congresista.



Cepeda también lamentó que solo dos de los 14 municipios que rodean el complejo lagunar, cumplen con acciones de manejo de residuos, lo cual también es un factor de deterioro para este ecosistema tan importante para el país y el planeta.

El senador en su intervención admitió que han existido iniciativas importantes por parte del Gobierno Nacional, Corpamag y los entes municipales y departamentales, no obstante, se necesita mucho más, pues todavía existe una mortandad de mangles y los niveles de salinidad del agua de la Ciénaga siguen siendo altos.



En medio de los diferentes planteamientos que surgieron para salvar este complejo lagunar, se generó una controversia en torno a unas obras de dragado de caños que serán financiadas por el OCAD Caribe y que ejecutará Corpamag para permitir el ingreso de una mayor cantidad de agua dulce.



Al respecto, el senador José David Name advirtió que dichos trabajos deben revisarse teniendo en cuenta que fueron aprobados sin que contaran con una licencia ambiental.



El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo se sumó a esta preocupación, añadiendo que si bien reitera su compromiso de aportar desde su gobierno a mejorar las condiciones naturales de la Ciénaga Grande, no apoyará este tipo de medidas que fueron planteadas y financiadas “a las carreras”.

“Si se van a ejecutar los proyectos es necesario que se hagan estudios si esa remisión de sedimentos no va a ser dinero que se lo lleve el agua en unos meses y si están pensados para tener sostenibilidad en el tiempo”, anotó.



Por su parte el director de la Corporación Autónoma del Magdalena, Corpamag, Carlos Francisco Diazgranados defendió la importancia de estas obras y aclaró que antes de ser presentadas, surtieron todos sus trámites de estudio y aprobación.



"Quiero entregar un parte de tranquilidad y decir que no hay controversia alguna, la ley es muy clara y esta es una obra de mantenimiento de canales ya existentes, no se trata de la ejecución de obras nuevas, por lo tanto no requiere de licenciamiento ambiental y su contribución será inmensa".



Frente a los diferentes puntos de vista que surgieron alrededor de este tema, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano detalló que efectivamente aunque los trabajos programados por Corpamag ya tengan aprobado los recursos, deberán cumplir con una serie de requisitos básicos para garantizar que efectivamente vayan a cumplir su propósito de generarle agua dulce a la Ciénaga Grande.



Dentro de su participación, el ministro Lozano también anunció que en el mes de febrero se llevarán a cabo mesas de trabajo para el ajuste del plan de manejo del Complejo Lagunar.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta