Estudio proyecta mil muertes por coronavirus en Santa Marta

Las autoridades de Salud de Santa Marta presentaron una proyección de la afectación del covid-19 en la ciudad.



El informe revela que la emergencia podría extenderse por un periodo de hasta cuatro años, dejando unos 300.000 contagiados.



En una alocución virtual, el secretario de Salud del Distrito, Enrique Toscano, manifestó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en la capital del Magdalena al menos mil personas podrían fallecer a causa del virus.



Las cifras fueron entregadas por el funcionario luego de culminada la reunión del comité asesor del Plan de Atención Integral en Salud de covid-19.



En el informe indican que pasados 300 días de haber llegado el virus a esta zona del país, un 60 por ciento de la población samaria será diagnosticada con covid-19, es decir, un total de 323.168 personas.

Funcionarios de la Secretaría de Salud y asesores advirtieron de falsas pruebas de covid-19 que están siendo distribuidas de manera irregular. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Sin embargo, de esas más de 300.000 personas, el 80 por ciento serán asintomáticas; el 15 por ciento tendrán síntomas que requerirán hospitalización; el 5 por ciento, alrededor de 16.000 pacientes, requerirán manejos de cuidados intensivos.



El secretario Toscano dijo que la alcaldía local lanzará un plan que busca establecer estrategias durante los próximos cuatro años, ya que los efectos de la pandemia durarán en el ambiente, por lo que se espera una afectación masiva incluso hasta en 24 meses si no se corta la línea de contagio.



Hasta ahora, la capacidad de unidades de cuidados intensivos en Santa Marta no supera el 50 por ciento, por lo que las autoridades buscan que “esos 16.000 que van a requerir de UCI, no se nos presenten en un periodo corto de tiempo, es decir, a 12 meses, sino en un tiempo de 14 o 32 meses, de tal manera que nuestra capacidad hospitalaria permita brindarles un buen servicio a todas esas personas”, señaló la autoridad de salud.

Sobre el tema del tiempo en ejecución del plan y la evolución de una vacuna, el médico Javier Hernández, miembro del comité conformado por el Distrito, manifestó que luego de que se apruebe vendrá un proceso de distribución, por lo que eso generaría un tiempo más de espera.



“Va a pasar un tiempo para que llegue un mecanismos de defensa; de ahí la importancia de prepararnos para una contingencia de largo plazo; nosotros vamos a estar hablando de covid-19 por lo menos durante estos tres años que vienen”, dijo.



Por otra parte, los funcionarios de la Secretaría de Salud y asesores alertaron de presuntas pruebas de covid-19 que están siendo distribuidas de manera irregular.

Aseguraron que son falsas y no cuentan con registro del Invima.



Las únicas que están expendiendo laboratorios reconocidos en el país son destinadas a los entes territoriales para uso clínico y no a personas naturales o empresas.



