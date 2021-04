Estudio fijará la capacidad de ingreso a Salento

En los últimos días se ha abierto nuevamente el debate sobre la cantidad de turistas que el municipio de Salento, en Quindío, puede recibir en un solo día y frente a los daños ambientales que se generan por la llegada masiva de personas.

Esta localidad es una de las más turísticas de la región y aunque estuvo ‘cerrada’ por varios meses para evitar propagar los contagios de covid-19, desde el año pasado no se ha podido regular el ingreso de visitantes a este poblado.



La alcaldesa de la localidad, Beatriz Díaz Salazar, ha expresado su preocupación en repetidas ocasiones por la cantidad de turistas, por las aglomeraciones y por el riesgo que corren los salentinos al recibir tantos visitantes. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha rechazado en varias ocasiones las solicitudes de la mandataria para regular el ingreso a este poblado.



(Le puede interesar: Solo un genio de la ortografía puede superar esta dura prueba)



Pese a que a la fecha no se tienen datos de cuántos turistas ingresaron al municipio durante los días de la Semana Santa, se especula que fueron más de 30 mil solo el Viernes Santo y que -incluso- la presencia masiva de visitantes colapsó el servicio de acueducto local y a las 7:00 de la noche ya no había servicio de agua potable en Salento.



“El Viernes Santo pasado fue el día más álgido en cuanto al turismo, ese día hubo congestión vehicular por horas. Fue tal la cantidad de gente que llegó, que se acabó el agua de los tanques de reserva del municipio”, aseguró el concejal Jaime Arias. Por hechos como este, desde hace años y tras cada temporada alta, en el departamento se habla de la urgencia de realizar un estudio de capacidad de carga que determine la cantidad de personas que pueden ingresar ala localidad. No obstante, ha estado en mora de realizarse.



(Lea también: Las pistas que sigue la tía de Sara Sofía para encontrarla)



El diputado del Quindío y docente de Biología, Luis Serna, criticó que pese a tanto tiempo aún no hay un estudio claro. “Se necesita un estudio de capacidad de carga pero no existe ni hay una planificación adecuada. Aquí lo que se está haciendo es una apertura ciega al turismo y ni siquiera se tienen en cuenta las características de la región”.

La Cámara de Comercio de Armenia, la única entidad que hasta el momento lleva un conteo aproximado de los vehículos y turistas que ingresan a Salento, lideró en 2019 un proyecto para establecer la capacidad de carga turística en los municipios de Salento, Filandia, Quimbaya y La Tebaida, pero que luego fue presentado al Fondo Nacional de Turismo (Fontur), que eligió una firma consultora para llevarlo a cabo.



Este proyecto se encuentra en fase de socialización de resultados y recomendaciones para su implementación.



La fase inicial de este estudio se realizó en el centro histórico de Salento, el mirador, alto de la cruz, el sendero peatonal, la plaza de Bolívar y la calle real, además de las zonas de mayor afluencia turística como Boquía y el Valle de Cocora.



“Este es un insumo importante para la planificación del territorio. En términos turísticos, se espera que una vez se implemente, el municipio brinde una mejor experiencia tanto a residentes como a visitantes y beneficie el territorio mismo”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada Reveiz.



Recientemente, la Alcaldía de Salento dio a conocer que la Unión Temporal Turismo IF integrada por las firmas Innovación Empresarial Isoluciones SAS y Fundaculta es la encargada de adelantar el estudio de capacidad de carga de los municipios de Salento, Filandia, La Tebaida y Quimbaya.



Según el representante legal de Isoluciones, Carlos Alberto Rengifo, los primeros resultados de este estudio se dan teniendo en cuenta la capacidad de carga por grupos bajo la restricción de distanciamiento físico por el covid-19 y dan cuenta de que un total de 4.871 personas podrían estar presentes al mismo tiempo en sitios como el centro histórico y el mirador de Salento.



“Esto no significa que sea esa la capacidad total del municipio. Se aplicaron diferentes metodologías para que pudiésemos llegar a unas conclusiones muy valiosas con respecto a cuántas personas podemos atender al mismo tiempo, qué oferta turística tenemos y si debemos mejorar o no”, dijo la alcaldesa.



El estudio también analizó la llegada de turistas a Boquía y al Valle de Cocora. Allí se examinaron los espacios donde están ubicados los prestadores de servicios turísticos y gastronómicos y los ambientalistas piden más profundidad en los estudios presentados.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA