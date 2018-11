Polémica por estudiantes que tienen relaciones sexuales en público

Los residentes del sector de Real de Minas, en cercanías a la denominada Calle de los estudiantes, se quejan de las constantes escenas que tienen que presenciar en las que algunos integrantes de los colegios aledaños tienen relaciones sexuales en plena vía pública. El reciente episodio ocurrió este jueves, cuando dos parejas fueron sorprendidas en la zona común de un conjunto residencial.

Oswaldo Gonzáles, administrador del conjunto residencial afectado, dice que la comunidad está cansada de esa situación, pues "nos hicieron cinco colegios en el mismo sector, en el conjunto tuvimos que instalar puertas en las entradas abiertas para evitar que los estudiantes se nos metieran, pero la Alcaldía las quiere quitar".



Ayer se presentó el episodio más reciente, en el que dos parejas quedaron grabadas en las cámaras de seguridad mientras sostenían relaciones sexuales en el espacio público.



Gonzáles describe que "frente a mi oficina, tranquilamente los estudiantes llegan, se sientan y hacen el amor sin importarles nada. Hace 15 días otra pareja en la entrada del conjunto estaba en la misma situación, eso nos afecta como ciudadanos y residentes".



El administrador dice que "la Policía nos ayuda, tenemos que llamarlos constantemente, pero no intervienen porque dicen que eso es privado, sin embargo la Alcaldía nos dice que es público y no nos deja poner seguridad".



Los vecinos dicen que debido a esta problemática, sus bienes han perdido valor pues dicen que se ha despertado una sensación de inseguridad debido a la presencia además de expendedores de alucinógenos a la entrada de las instituciones.



Ante esta situación, EL TIEMPO intentó comunicarse con la secretaria de Educación de Bucaramanga, Leonor Rueda Vivas, con el fin de buscar un pronunciamiento sobre esta situación, sin embargo no se obtuvo respuesta.



