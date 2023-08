Más de 500 estudiantes de la zona del San Jorge y La Mojana en Sucre se tomaron vías, colegios y sedes administrativas para exigir a mandatarios de la región el servicio de transporte escolar.



La situación se ha presentado en la Villa de San Benito Abad, en San Marcos, Majagual, Sucre (Sucre), Galeras, El Roble, Morroa, Sampués, Colosó, Coveñas y otros tantos municipios del departamento.



Padres de familias señalan que en muchas ocasiones y por un período largo, sus hijos tienen que caminar varios kilómetros para poder llegar hasta las Instituciones Educativas.

No lo hacemos porque el dinero no alcanza para tanto. Una moto en estas zonas rurales, con las vías en pésimas condiciones, por muy barato que cobren, son 10 mil pesos y hasta más para llevarlos

TWITTER

“Son las ganas que tienen de recibir una educación, por eso lo hacen, caminan para trasladarse hasta los colegios ante la falta de un transporte escolar adecuado”, dicen.



La mayoría de las familias que viven en las zonas rurales de Sucre son campesinos, personas de escasos recursos económicos y si contratan una moto para que lleve a sus hijos a las sedes educativas, no lo hacen dos y tres veces.



“No lo hacemos porque el dinero no alcanza para tanto. Una moto en estas zonas rurales, con las vías en pésimas condiciones, por muy barato que cobren, son 10 mil pesos y hasta más para llevarlos”, indican.



Explican que además hay que darles algo más de dinero para la merienda, comprarles elementos para los estudios y la situación no alcanza para tanto.

Protestas

Las más recientes protestas en Sucre se han originado en jurisdicción de La Villa de San Benito Abad, donde los estudiantes en varias ocasiones han elevado arengas frente a la sede de la alcaldía exigiendo el transporte escolar, entre otras necesidades que afirman tener.



En otra oportunidad cerraron con un candado a la puerta principal de la sede educativa para no permitir el ingreso de ningún estudiante.



Recientemente se tomaron la vía que comunica con los municipios de San Marcos, en la región del San Jorge y Majagual en la subregión Mojana.



Estudiantes de la Institución Educativa El Cauchal, acompañados de sus padres de familia, bloquearon la carretera por varias horas exigiendo el transporte escolar.



Afirmaron que se han quedado esperando a que les cumplan con la promesa del transporte para llegar a las Instituciones Educativas, pero no han podido lograrlo.



Señalaron que, en la llamada región de Rabón, en la zona rural de San Benito Abad y San Marcos, más de 500 estudiantes enfrentan una difícil situación, ante la necesidad de poder transportarse.



A la protesta se unieron en la zona urbana del mismo municipio, estudiantes de la Institución Educativa María Inmaculada Concepción, quienes también se tomaron las calles de la población.



Jocosamente dicen que ni El Milagroso de la Villa los ha podido ayudar en la necesidad que tienen.

Otras protestas

En ocasiones no enviamos a nuestros hijos a los colegios, porque no se puede transitar ni caminando

TWITTER

Otras protestas se han presentado en el sector del municipio de El Roble, donde cada día los niños de las veredas y corregimientos caminan por los polvorientos caminos, cuando es verano y entre el barro, cuando llega el invierno.



“En ocasiones no enviamos a nuestros hijos a los colegios, porque no se puede transitar ni caminando”, indica María Dolores Atencio, madre de familia de la región.



Se unen a la necesidad, niños de la zona rural de Morroa, quienes en ocasiones tienen el transporte, pero el bus sufre algún daño y quedan sin el vehículo para transportarse.



Se suman los menores de edad del municipio de Colosó en los Montes de María afectados mayormente por los carreteables en mal estado.



Funcionarios de la Secretaría de Educación y los alcaldes han manifestado que van a contratar los buses para el transporte escolar, pero hasta el momento todo ha quedado en promesas.

