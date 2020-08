Por lío político, en el limbo gratuidad en Universidad del Magdalena

En los últimos días en Santa Marta se han presentado protestas de estudiantes de la Universidad del Magdalena, exigiendo que para el segundo semestre la gratuidad en la matrícula beneficie a toda la comunidad educativa y no solo a un porcentaje como hasta ahora se encuentra establecido.



Según los manifestantes, la actual pandemia del covid-19 ha afectado por igual a las poblaciones de los municipios y la capital del Magdalena. Por esa razón, consideran injusto que quienes viven en la ciudad reciban solo un 50 por ciento de descuento.

Lo que más causa desconcierto entre los estudiantes es que los recursos para que el subsidio total sea general están disponibles; sin embargo, un desacuerdo entre la Gobernación, Asamblea y la rectoría de la universidad no ha hecho posible que se concrete la ayuda económica que en este momento de crisis resulta vital para las familias de estrato 1, 2 y 3 del Distrito.



“Nuestras manifestaciones no tienen ningún fin político. Solo queremos que se acabe ese corto circuito entre el gobierno y la institución universitaria y se giren los dineros que hacen falta para alcanzar la gratuidad”, manifestó David Herrera, estudiante octavo semestre del programa de Cine y Audiovisuales.



Las manifestaciones se ha llevado a cabo en la parte externa de la Universidad del Magdalena, la Gobernación y el recinto de la Asamblea. En todas las concentraciones la exigencia es la misma: “que haya voluntad administrativa para solucionar las diferencias”.

Rector responsabiliza al Gobernador

El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, a través de varias cartas y mensajes en las redes sociales, le ha hecho un llamado insistente al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, a que cumpla con su palabra y gire los 3.500 millones de pesos que prometió públicamente para subsidiar las matrículas de los alumnos.



Vera Salazar aseguró que la institución pública a su cargo, haciendo esfuerzos y ajustes financieros, dispuso de 6.800 millones de pesos, adicionalmente el Gobierno Nacional aportó 3.300 millones y 1.300 millones de programas de generación E.



“Con este presupuesto se logró alcanzar la matrícula 0 para cerca de 13 mil estudiantes de los municipios del Magdalena, que representan el 65 por ciento de la población vinculada a la institución”, comentó.



Pero el 35 por ciento, unos 6.250 alumnos en su mayoría de Santa Marta y una pequeña cantidad de otros departamentos, mantienen el descuento inicial del 50 por ciento en Pregrado y 25 por ciento en postgrado, pues aunque la Gobernación anunció que asumiría el pago faltante, hasta ahora no ha trasladado el dinero con el que se comprometió.



Vera explicó que la actual pandemia le otorga las facultades al Gobernador para que, tal como lo hicieron otros entes territoriales, haga traslados presupuestales y atienda la crisis originada por la pandemia que ha tenido efectos no solo en la salud, sino en la provisión de servicios sociales como en este caso la educación.



“Muchos otros departamentos de Colombia, amparados en el Decreto 679 de 2020, han realizado aportes directamente a las mismas universidades para asumir el tema de la matrícula, en lo que respecta a la Unimagdalena esta contribución solo ha quedado en anuncios de la Gobernación, que insiste en un proceso en estos momentos innecesario que dejaría finalmente a los estudiantes sin recibir ese beneficio”, expresó el rector.



Las directivas de la Unimagdalena exhortaron incluso a la Alcaldía de Santa Marta a que también contribuya a completar el monto que se requiere y con ello la población de la capital del Magdalena obtenga la gratuidad total en su semestre.



“Seguiremos esperando hasta lo último el dinero del Distrito o Departamento”, indicó Vera Salazar.

Gratuidad en manos de la Asamblea

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, contrario a lo que señala el rector Vera, ratificó su interés de ayudar a la población estudiantil del departamento en estos tiempos de crisis.



El mandatario explicó que no ha girado los recursos porque el monto dispuesto está en diferentes rubros, por lo que para unificar los recursos se deben realizar traslados dentro del presupuesto y para ello aún no cuenta con la autorización de la asamblea.



“Hacer lo contrario implicaría en un prevaricato y peculado”, sostuvo.



Así mismo Caicedo considera necesaria la Creación del Fondo que propuso para financiar la educación superior pública en todo el Magdalena, sin discriminar la IES en la que estudien los magdalenenses.



“Nuestra idea es entregar recursos adicionales por el monto de 3.500 millones de pesos cada año para la educación superior. Es decir, el fondo cubre la actual coyuntura, pero a través del mismo podríamos hacerlo para el 2021, 2022, 2023 y los años siguientes, por valores similares en cada vigencia, que garanticen aumentar la cobertura de la educación superior en el Magdalena”, detalló.



El gobernador manifestó que más allá de resolver una necesidad actual, su gran apuesta es que a través del fondo que planteó a la Asamblea se consiga cambiar la difícil realidad educativa del departamento una vez superada la pandemia.



Caicedo culpa directamente del no giro de los dineros que comprometió a la Duma Departamenal. Para el mandatario, “lamentablemente no han analizado los innumerables beneficios del proyecto e inexplicablemente son firmes en su negativa sacrificando el bien común”.



El gobernador criticó las actuaciones de aquellos diputados que conforman la actual mayoría, de quienes dijo con su actuación “han mostrado intereses de impedir una agenda de cambio, una agenda de desarrollo, una agenda de empoderamiento al pueblo, de transformaciones sociales y económicas, esto es propio de los malos gobiernos de los cuales algunos de ellos hicieron parte”.



Frente a la falta de articulación que ha sido notoria entre su gobierno y la actual directiva de la Universad del Magdalena, Caicedo expresó que los intereses políticos del actual rector han imposibilitado las vías del diálogo y los acuerdos para sacar adelante la educación pública.



“Confiábamos que las cosas serían distintas, pero es evidente la incomodidad de la rectoría de la Universidad para articularse con la Gobernación. Es nuestra voluntad avanzar entre las dos instituciones y así superar déficit en la cobertura de educación superior, y la falta de presencia de la universidad en los municipios, por eso nuestra absoluta disposición”, puntualizó.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta